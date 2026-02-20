Rheinmetall: Mega-Großauftrag für neues System – Aktie steigt!

Der Gesamtauftragswert liegt dabei im mittleren dreistelligen Millionen-Euro-Bereich. Timo Haas, Leiter der Division Digital Systems, sagte dazu: "Wir sind dankbar für das Vertrauen seitens GDELS und der Bundeswehr in unsere Produkte und Fähigkeiten. Das Luchs 2-Auftragspaket ist ein bedeutender Erfolg für den Standort Bremen sowie unsere Kolleginnen und Kollegen in Rom. Zugleich ist es ein starkes Signal für die europäische Rüstungskooperation."

Wie Rheinmetall am Freitag bekannt gab, wurde das Unternehmen von General Dynamics European Land Systems (GDELS), der Hauptauftragnehmer der Bundeswehr für das Spähfahrzeug der nächsten Generation "Luchs 2", mit der Lieferung des Turmes, der Hauptbewaffnung und zugehöriger Simulatoren beauftragt.

Bis 2031 sollen zunächst 274 CT-025-Türme geliefert werden. Dies ist der erste Großauftrag für dieses neu entwickelte modulare, unbemannte Turmsystem. Das Unternehmen peilt einen sehr starken Auftragseingang für 2026 im Bereich von rund 80 Milliarden Euro an, der vor allem durch Großprogramme der Bundeswehr und weitere internationale Verträge getrieben werden soll. Der Auftragsbestand könnte dabei bis Ende 2026 auf etwa 135 Milliarden Euro steigen, was ein historisch hohes Niveau wäre und die Auftragssicherung für mehrere Jahre unterstützt.

Die Rheinmetall-Aktie ist am Freitag zu Handelsbeginn 1,12 Prozent im Plus. Ein Anteilschein kostet 1757,50 Euro.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,95 % und einem Kurs von 1.755EUR auf Tradegate (20. Februar 2026, 09:59 Uhr) gehandelt.

