    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsÖl (Brent) RohstoffvorwärtsNachrichten zu Öl (Brent)

    Iran-Krise entfacht Panik

    793 Aufrufe 793 0 Kommentare 0 Kommentare

    Ölpreis explodiert – Airline-Aktien stürzen ab, Kerosin frisst die Margen

    Ein geopolitischer Flächenbrand treibt den Ölpreis nach oben und reißt Airline-Titel in die Tiefe. Nach Verlusten von bis zu 9 Prozent wächst die Angst vor einem strukturellen Margenschock.

    Für Sie zusammengefasst
    Iran-Krise entfacht Panik - Ölpreis explodiert – Airline-Aktien stürzen ab, Kerosin frisst die Margen
    Foto: Unsplash

    Die Aktien von US-Fluggesellschaften sind am Donnerstag stark unter Druck geraten, nachdem die Ölpreise infolge der eskalierenden Spannungen im Nahen Osten auf ein Siebenmonatshoch gestiegen waren. Die USA haben angesichts der festgefahrenen Atomgespräche mit dem Iran einen weiteren Flugzeugträger in die Region entsandt, während Präsident Donald Trump Teheran nur noch "10 bis 15 Tage" für eine Einigung einräumte. Die Aussicht auf einen möglichen US-Angriff ließ den Preis für ein Barrel Rohöl am Donnerstag um weitere zwei US-Dollar steigen und trieb die Sorte Brent erstmals seit August wieder über 71 US-Dollar.

    Für Fluggesellschaften ist der Preissprung besonders schmerzhaft: Kerosin macht üblicherweise 20 bis 30 Prozent der gesamten Betriebskosten aus und kann in Phasen hoher Rohölpreise sogar auf bis zu 40 Prozent ansteigen. Viele Airlines sichern zwar einen Teil ihres Bedarfs ab, riskieren bei stark schwankenden Preisen jedoch Fehlpositionierungen und damit erhebliche Verluste. Nach dem 16-prozentigen Ölpreisanstieg seit Jahresbeginn geraten die Margen im ersten Quartal zwangsläufig unter Druck.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu United Continental Holdings Inc!
    Short
    125,98€
    Basispreis
    1,39
    Ask
    × 11,36
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    105,19€
    Basispreis
    0,57
    Ask
    × 9,08
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Die Marktreaktion fiel entsprechend heftig aus: American Airlines, Delta Air Lines und United Airlines verloren im Tagesverlauf jeweils mehr als fünf Prozent, JetBlue rund neun Prozent und Alaska Air über sechs Prozent. Der Sektor-ETF U.S. Global Jets sackte um vier Prozent ab. Auch Low-Cost-Carrier wie Southwest und Frontier gerieten ins Minus.

    Der Preissprung beim Öl ist eine direkte Folge der angespannten geopolitischen Lage. Die USA verstärken ihre militärische Präsenz mit zwei Flugzeugträgern, Kampfflugzeugen, Tankflugzeugen und Überwachungsdrohnen. Trump deutete an, dass Washington notfalls auch ohne diplomatische Lösung handeln könnte: "Entweder wir erzielen eine Einigung, oder es wird für sie unglücklich enden." Analysten warnen, dass ein begrenzter Angriff oder eine mehrtägige Kampagne gegen den Iran die Ölversorgung aus einer Region gefährden könnte, die etwa ein Drittel der weltweiten Produktion stellt. Ein Risiko, das die Märkte bislang nur vorsichtig eingepreist haben.

    Gleichzeitig zeigt die starke Ölpreisreaktion, wie empfindlich die jüngste Erholung der Aktienmärkte bleibt. Nach Wochen hoher Volatilität rund um KI-Titel sorgt die geopolitische Unsicherheit nun für zusätzliche Nervosität. Militärbeobachter warnen, dass die aktuelle Aufrüstung die umfassendste US-Präsenz seit der Irak-Invasion 2003 darstellt und die Gefahr einer Eskalation real sei. Sollte der Iran die Verhandlungen scheitern lassen oder die Straße von Hormus bedrohen, könnte sich der Druck auf Energiepreise und Fluggesellschaften weiter verschärfen.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion



    Reports
    Favoritenwechsel - diese 5 Werte sollten Anleger im Depot haben!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurGina Moesing
    10 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Iran-Krise entfacht Panik Ölpreis explodiert – Airline-Aktien stürzen ab, Kerosin frisst die Margen Ein geopolitischer Flächenbrand treibt den Ölpreis nach oben und reißt Airline-Titel in die Tiefe. Nach Verlusten von bis zu 9 Prozent wächst die Angst vor einem strukturellen Margenschock.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     