Ölpreis explodiert – Airline-Aktien stürzen ab, Kerosin frisst die Margen

Für Fluggesellschaften ist der Preissprung besonders schmerzhaft: Kerosin macht üblicherweise 20 bis 30 Prozent der gesamten Betriebskosten aus und kann in Phasen hoher Rohölpreise sogar auf bis zu 40 Prozent ansteigen. Viele Airlines sichern zwar einen Teil ihres Bedarfs ab, riskieren bei stark schwankenden Preisen jedoch Fehlpositionierungen und damit erhebliche Verluste. Nach dem 16-prozentigen Ölpreisanstieg seit Jahresbeginn geraten die Margen im ersten Quartal zwangsläufig unter Druck.

Die Aktien von US-Fluggesellschaften sind am Donnerstag stark unter Druck geraten, nachdem die Ölpreise infolge der eskalierenden Spannungen im Nahen Osten auf ein Siebenmonatshoch gestiegen waren. Die USA haben angesichts der festgefahrenen Atomgespräche mit dem Iran einen weiteren Flugzeugträger in die Region entsandt, während Präsident Donald Trump Teheran nur noch "10 bis 15 Tage" für eine Einigung einräumte. Die Aussicht auf einen möglichen US-Angriff ließ den Preis für ein Barrel Rohöl am Donnerstag um weitere zwei US-Dollar steigen und trieb die Sorte Brent erstmals seit August wieder über 71 US-Dollar.

Die Marktreaktion fiel entsprechend heftig aus: American Airlines, Delta Air Lines und United Airlines verloren im Tagesverlauf jeweils mehr als fünf Prozent, JetBlue rund neun Prozent und Alaska Air über sechs Prozent. Der Sektor-ETF U.S. Global Jets sackte um vier Prozent ab. Auch Low-Cost-Carrier wie Southwest und Frontier gerieten ins Minus.

Der Preissprung beim Öl ist eine direkte Folge der angespannten geopolitischen Lage. Die USA verstärken ihre militärische Präsenz mit zwei Flugzeugträgern, Kampfflugzeugen, Tankflugzeugen und Überwachungsdrohnen. Trump deutete an, dass Washington notfalls auch ohne diplomatische Lösung handeln könnte: "Entweder wir erzielen eine Einigung, oder es wird für sie unglücklich enden." Analysten warnen, dass ein begrenzter Angriff oder eine mehrtägige Kampagne gegen den Iran die Ölversorgung aus einer Region gefährden könnte, die etwa ein Drittel der weltweiten Produktion stellt. Ein Risiko, das die Märkte bislang nur vorsichtig eingepreist haben.

Gleichzeitig zeigt die starke Ölpreisreaktion, wie empfindlich die jüngste Erholung der Aktienmärkte bleibt. Nach Wochen hoher Volatilität rund um KI-Titel sorgt die geopolitische Unsicherheit nun für zusätzliche Nervosität. Militärbeobachter warnen, dass die aktuelle Aufrüstung die umfassendste US-Präsenz seit der Irak-Invasion 2003 darstellt und die Gefahr einer Eskalation real sei. Sollte der Iran die Verhandlungen scheitern lassen oder die Straße von Hormus bedrohen, könnte sich der Druck auf Energiepreise und Fluggesellschaften weiter verschärfen.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion




