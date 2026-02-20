    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHochtief AktievorwärtsNachrichten zu Hochtief

    Besonders beachtet!

    153 Aufrufe 153 0 Kommentare 0 Kommentare

    Heute am 20.02.2026: Hochtief Aktie im Fokus

    Am heutigen Handelstag konnte die Hochtief Aktie bisher um +3,46 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Hochtief Aktie.

    Besonders beachtet! - Heute am 20.02.2026: Hochtief Aktie im Fokus
    Foto: nmann77 - stock.adobe.com

    Hochtief ist ein global führendes Bauunternehmen, spezialisiert auf Infrastrukturprojekte. Es bietet Bau- und Ingenieurdienstleistungen an und ist international stark vertreten. Hauptkonkurrenten sind Vinci, ACS und Skanska. Hochtief punktet mit innovativen Bauverfahren und starker Präsenz in den USA und Australien.

    Hochtief Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 20.02.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Hochtief Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +3,46 % im Plus. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Hochtief Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,31 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 406,40, mit einem Plus von +3,46 %. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Hochtief!
    Short
    386,95€
    Basispreis
    1,68
    Ask
    × 14,74
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    379,44€
    Basispreis
    3,65
    Ask
    × 13,46
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in Hochtief investiert war, konnte einen Gewinn von +44,75 % verbuchen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Hochtief Aktie damit um +11,17 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +12,33 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Hochtief auf +21,27 %.

    Hochtief Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +11,17 %
    1 Monat +12,33 %
    3 Monate +44,75 %
    1 Jahr +169,97 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Hochtief Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Bewertung und Kursentwicklung von Hochtief: positive Auftragssituation stützt die Aktie, aber Nutzer warnen vor hoher Verschuldung, steigender Zinslast, fehlender Dividende und begrenzter Skalierbarkeit des Baugeschäfts. Diskutiert werden widersprüchliche KGV‑Schätzungen, Analysten‑Upgrades (Jefferies Ziel 371 €) und Dividendenerwartungen.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Hochtief eingestellt.

    Zur Hochtief Diskussion

    Informationen zur Hochtief Aktie

    Es gibt 78 Mio. Hochtief Aktien. Damit ist das Unternehmen 31,69 Mrd. € wert.

    Hochtief: Jetzt sollte man hier genau hinsehen


    Wenn ein Unternehmen die mit Spannung erwarteten Ergebnisse nebst Ausblick vorlegt, die Analystenprognosen dabei übertroffen werden und der Kurs der Aktie trotzdem nachgibt, sollte man genau hinsehen. Genau das war am Donnerstag bei der Hochtief-Aktie der Fall.

    Hochtief: Jetzt sollte man hier genau hinsehen


    Wenn ein Unternehmen die mit Spannung erwarteten Ergebnisse nebst Ausblick vorlegt, die Analystenprognosen dabei übertroffen werden und der Kurs der Aktie trotzdem nachgibt, sollte man genau hinsehen. Genau das war am Donnerstag bei der Hochtief-Aktie der Fall.

    Jefferies hebt Ziel für Hochtief auf 387 Euro - 'Hold'


    Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Hochtief von 371 auf 387 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Aktie habe angesichts vorab hoher Erwartungen leicht negativ auf die jüngsten Quartalszahlen reagiert, schrieb …

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Bouygues, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,16 %. Skanska (B) notiert im Plus, mit +1,15 %. Vinci notiert im Minus, mit -0,07 %.

    Hochtief Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Hochtief Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Hochtief Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Hochtief

    +4,74 %
    +12,15 %
    +13,32 %
    +46,03 %
    +172,35 %
    +590,94 %
    +444,71 %
    +377,67 %
    +1.720,84 %
    ISIN:DE0006070006WKN:607000



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Heute am 20.02.2026: Hochtief Aktie im Fokus Am heutigen Handelstag konnte die Hochtief Aktie bisher um +3,46 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Hochtief Aktie.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     