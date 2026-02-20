Heute am 20.02.2026: Hochtief Aktie im Fokus

Am heutigen Handelstag konnte die Hochtief Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +3,46 % im Plus. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Hochtief Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,31 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 406,40€, mit einem Plus von +3,46 %. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Hochtief ist ein global führendes Bauunternehmen, spezialisiert auf Infrastrukturprojekte. Es bietet Bau- und Ingenieurdienstleistungen an und ist international stark vertreten. Hauptkonkurrenten sind Vinci, ACS und Skanska. Hochtief punktet mit innovativen Bauverfahren und starker Präsenz in den USA und Australien.

Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in Hochtief investiert war, konnte einen Gewinn von +44,75 % verbuchen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Hochtief Aktie damit um +11,17 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +12,33 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Hochtief auf +21,27 %.

Hochtief Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +11,17 % 1 Monat +12,33 % 3 Monate +44,75 % 1 Jahr +169,97 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Hochtief Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Bewertung und Kursentwicklung von Hochtief: positive Auftragssituation stützt die Aktie, aber Nutzer warnen vor hoher Verschuldung, steigender Zinslast, fehlender Dividende und begrenzter Skalierbarkeit des Baugeschäfts. Diskutiert werden widersprüchliche KGV‑Schätzungen, Analysten‑Upgrades (Jefferies Ziel 371 €) und Dividendenerwartungen.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Hochtief eingestellt.

Informationen zur Hochtief Aktie

Es gibt 78 Mio. Hochtief Aktien. Damit ist das Unternehmen 31,69 Mrd. € wert.

Wenn ein Unternehmen die mit Spannung erwarteten Ergebnisse nebst Ausblick vorlegt, die Analystenprognosen dabei übertroffen werden und der Kurs der Aktie trotzdem nachgibt, sollte man genau hinsehen. Genau das war am Donnerstag bei der Hochtief-Aktie der Fall.

Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Hochtief von 371 auf 387 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Aktie habe angesichts vorab hoher Erwartungen leicht negativ auf die jüngsten Quartalszahlen reagiert, schrieb …

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Bouygues, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,16 %. Skanska (B) notiert im Plus, mit +1,15 %. Vinci notiert im Minus, mit -0,07 %.

Hochtief Aktie jetzt kaufen?

Ob die Hochtief Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Hochtief Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.