Bitcoin vor finalem Abtauchen – echte Kapitulation beginnt erst bei 35.000 USD

Die zentrale Frage lautet: Hat Bitcoin den Tiefpunkt bereits erreicht? Viele Experten bezweifeln das. "Bitcoin-Bärenmärkte verzeichnen in der Regel einen Rückgang von mehr als 50 Prozent ... Wenn man dieser Faustregel folgt, würde der Bitcoin in diesem Bärenmarkt unter 30.000 US-Dollar fallen", sagte ein Analyst gegenüber Sherwood. Greg Magadini von Amberdata betont, dass eine echte Bodenbildung erst stattfinden könne, wenn die Eigentumsstruktur durch eine neue Käufergruppe durchgeschüttelt werde. "Für eine echte Bodenbildung müssen also Unternehmen und ETFs loslassen, damit es zu einer Umverteilung des Eigentums kommt." Für den Fall einer Kapitulation sieht er die nächsten Niveaus bei 35.000 bis 37.000 US-Dollar.

Bitcoin steckt seit Anfang Februar in einer engen Spanne fest und pendelt seit rund zehn Tagen im Bereich zwischen 60.000 und 68.000 US-Dollar. Die Kryptowährung hat es bislang nicht geschafft, die Marke von 70.000 US-Dollar nachhaltig zu überwinden, während makroökonomische Unsicherheiten, die Zinspolitik der Federal Reserve und geopolitische Spannungen den Kurs belasten. Seit dem Allzeithoch vom 6. Oktober ist Bitcoin um fast 50 Prozent gefallen, auch das große Liquidationsereignis vom 10. Oktober wirkt nach. Parallel ziehen sich Anleger zurück: Bitcoin-ETFs verzeichneten im Februar bislang Abflüsse von 916 Millionen US-Dollar und könnten damit den vierten Monat in Folge im Minus schließen.

Er verweist auf den Vierjahreszyklus, dessen Timing "einen Tiefpunkt im Oktober" nahelege. Der erwartete CLARITY Act dürfte hingegen kaum Impulse liefern – höchstens "eine kurze, zweitägige Bewegung". Auch Nic Puckrin von Coin Bureau glaubt nicht an eine bereits erreichte Talsohle. Historisch seien Tiefpunkte häufig in der Nähe des gleitenden 200-Wochen-Durchschnitts (58.000 US-Dollar) und des realisierten Preises (55.000 US-Dollar) entstanden – einer On-Chain-Kennzahl, die den durchschnittlichen Einstandspreis aller Bitcoin-Halter widerspiegelt. "Sowohl aus technischer als auch aus On-Chain-Perspektive bleibt dieser Bereich ein logisches Abwärtsziel." Zudem fehlten strukturell bessere Liquiditätsbedingungen – ohne fallende Zinsen, einen schwächeren US-Dollar oder kräftige ETF-Zuflüsse seien Erholungen "wahrscheinlich nur von kurzer Dauer".

Jean-David Pequignot von Deribit spricht von einer "hochriskanten Konsolidierungsphase", in der Stop-Loss-Zonen zwischen 60.000 und 62.500 US-Dollar angesteuert werden könnten, bevor eine nachhaltige Umkehr möglich sei. Auch Kyle Rodda von Capital.com sieht keine klaren Bodenindikatoren: Frühere Bärenmärkte seien "in der Regel 80 Prozent gefallen", was rein rechnerisch sogar Niveaus unter 30.000 US-Dollar impliziere.

Während der Markt nach Richtung sucht, haben viele Krypto-Hedgefonds ihre Risikobudgets deutlich reduziert. Der Crash nach Oktober – ein Einbruch von 2 Billionen US-Dollar – hat professionelle Investoren hart getroffen. "Bitcoin hat eine neue Spanne in den mittleren 60ern gefunden", sagte Bohan Jiang von FalconX. Fonds schichten laut Bloomberg vermehrt in Cash oder defensivere Positionen um, manche erstmals komplett ohne Bitcoin und Ethereum. Das Ziel: Kapitalerhalt und Flexibilität, bis klarere Signale über die makroökonomische Lage oder die Regulierung vorliegen.

Langfristig bleiben manche bullish. Bill Barhydt erwartet eine Seitwärtsphase zwischen 50.000 und 95.000 US-Dollar, bevor neue Liquidität den Weg zu Allzeithochs ebnen könnte. Doch für den Moment gilt: Der Bitcoin-Boden ist aus Sicht vieler Experten noch nicht erreicht.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion





