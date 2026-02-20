Musk unter Druck? Tesla dreht radikal an der Preisschraube

Das neue Dual-Motor-Modell mit Allradantrieb kostet 59.990 US-Dollar. Tesla bezeichnet es als "den günstigsten" Cybertruck des Unternehmens. Gleichzeitig reduzierte der Konzern den Preis des Spitzenmodells Cyberbeast auf 99.990 US-Dollar. Zuvor hatte es 114.990 US-Dollar gekostet.

Tesla verschärft den Preiskampf im Elektroautomarkt, wie Reuters berichtete. Der Konzern stellte in den Vereinigten Staaten eine günstigere Variante seines Cybertrucks vor und senkte zugleich den Preis des Topmodells deutlich. Damit reagiert der Hersteller auf eine schwächelnde Nachfrage nach seinen elektrischen Pick-ups.

Mit der Preissenkung streicht Tesla offenbar auch das sogenannte Luxe Package. Dieses Paket umfasste die Funktion Supervised Full Self-Driving sowie freien Zugang zum Supercharger-Netzwerk. Das Unternehmen hatte das Paket im August eingeführt, als es die Preise für den Pick-up anhob.

Nachfrage im Sinkflug

Die Preisoffensive ist Teil der Strategie für 2026. Tesla setzt verstärkt auf niedrigere Einstiegspreise, um preisbewusste Kunden zu gewinnen. Der Konzern will so zusätzliche Käufer ansprechen, ohne ein neues Massenmarktmodell auf den Markt zu bringen.

Der gesamte Markt für Elektrofahrzeuge hat sich seit September abgekühlt. Damals beendete die Regierung unter Präsident Donald Trump die bundesweiten Steueranreize in Höhe von 7.500 US-Dollar. Gleichzeitig verschärft sich der internationale Wettbewerb. Vor allem Hersteller aus China und etablierte Autobauer erhöhen den Druck.

Anleger beobachten die Entwicklung mit Sorge. Analysten warnen, dass ein höherer Anteil günstigerer Fahrzeuge die Margen belasten könnte. Tesla müsste sinkende Verkaufspreise durch niedrigere Produktionskosten oder höhere Einnahmen aus Software und Dienstleistungen ausgleichen.

Strategiewechsel im Portfolio

Bereits Anfang des Monats brachte Tesla eine neue Allradversion seines meistverkauften Model Y auf den Markt. Das Sport Utility Vehicle kostet 41.990 US-Dollar und liegt damit über der günstigeren Standardversion mit Hinterradantrieb.

Konzernchef Elon Musk hatte zudem im vergangenen Monat angekündigt, die Produktion der Modelle Model S und Model X einzustellen. Den frei werdenden Platz im Werk in Kalifornien will Tesla für die Fertigung humanoider Roboter nutzen.

Die jüngsten Preissenkungen zeigen, wie ernst die Lage ist. Tesla setzt alles daran, die Nachfrage wieder anzukurbeln. Doch der Preis dafür könnte sinkende Profitabilität sein.

Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,29 % und einem Kurs von 350,9EUR auf Tradegate (20. Februar 2026, 10:29 Uhr) gehandelt.

