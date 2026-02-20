    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsApple AktievorwärtsNachrichten zu Apple

    Buy oder sell: SEC‑13F‑Filing

    Berkshire kürzt: Alle kaufen Apple nach außer Warren Buffett

    Die großen Hedgefonds kaufen günstig die Aktie von Apple nach. Warren Buffetts letzte Amtshandlung von Berkshire lautete aber: Sell Tech.

    Foto: zz/NPX/STAR MAX/IPx - STRMX

    Neueste Daten der SEC‑13F‑Filings zeigen, wie institutionelle Anleger ihre Bestände an Apple-Aktien aufstockten. Zugleich offenbaren die Daten aber auch, dass der Altmeister, das Orakel von Omaha, Warren Buffett, sich von einem seiner erfolgreichsten Investments trennte.

    Die SEC‑13F‑Filings werden von institutionellen Investmentmanagern vierteljährlich eingereicht. Dabei handelt es sich um eine verpflichtene Einreichung, der Abgabeschluss war diesen Montag.

    Die veröffentlichten Daten zeigen, dass BlackRock 8,3 Millionen Apple-Aktien hinzugekauft und nun insgesamt 1,15 Milliarden Aktien im Wert von 313,91 Milliarden US-Dollar hält. Der iPhone-Hersteller bleibt mit einem Portfolioanteil von 5,31 Prozent eine der größten Positionen bei BlackRock.

    Auch Morgan Stanley hat die Anzahl der Apple-Aktien in seinem Portfolio erhöht und hält nun über 230 Millionen Aktien im Wert von 62,7 Milliarden US-Dollar. Dies ist die größte Position und macht 3,74 Prozent des Portfolios aus.

    Als wichtiger Akteur im Bereich der Unterhaltungselektronik zieht Apple weiterhin institutionelle Aufmerksamkeit auf sich. Die Vanguard Group hat ihre Beteiligung auf 1,43 Milliarden Aktien im Wert von 387,75 Milliarden US-Dollar erhöht. Apple belegt nun mit einer Gewichtung von 5,62 Prozent den zweiten Platz in der Liste der größten Positionen von Vanguard.

    Zu beachten dabei ist auch: Blackrock und Vanguard sind ja große ETF Anbieter, die Apple für ihre ETFs einkaufen.

    Auch Goldman Sachs stockte die Apple-Aktie in seinem Portfolio um 3 Prozent auf über 99 Millionen Aktien im Wert von 26,9 Milliarden US-Dollar auf. Der Technologiekonzern steht mit einer Gewichtung von 3,3 Prozent an zweiter Stelle in Goldmans Top-Positionen.

    Der von George Soros geführte Soros Fund Management erhöhte seine Beteiligung an dieser Aktie um 16 Prozent auf über 416.000 Aktien im Wert von fast 108 Millionen US-Dollar.

    Allerdings haben nicht alle Fondsmanager Apple in ihr Portfolio aufgenommen. Warren Buffetts Berkshire Hathaway reduzierte seine Bestände erneut und verringerte seinen Anteil im vierten Quartal um 4,3 Prozent, behielt ihn aber mit über 227 Millionen Aktien im Wert von fast 62 Milliarden US-Dollar weiterhin an der Spitze der Beteiligungsposition, wie aus der 13F-Meldung hervorgeht.

    Auch Bridgewater Associates, ehemals von Ray Dalio geleitet, reduzierte die Apple-Aktie um 16 Prozent auf 289.000 Aktien (im Wert von 79 Millionen US-Dollar) sowie die Aktien anderer US-amerikanischer Technologiekonzerne wie Alphabet, Nvidia, Meta Platforms, Microsoft und Amazon.

    Das Bild ist gemischt: Während einige Fonds Apple als sicheres Investment für 2026 ansehen, reduzieren einige ihre Anteile.

    Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    Verfasst von Krischan Orth
