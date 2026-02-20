    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsKommentarevorwärtsNachricht

    Airbus nach dem Kursrückgang: Gehebeltes Potenzial mit (Turbo)-Calls

    Mit Long-Hebelprodukten werden Anleger bereits dann hohe Renditen erzielen, wenn sich die Aktie in den nächsten Wochen zumindest wieder auf 205 Euro erholt.

    Mit der Airbus-Aktie (ISIN: NL0000235190) ging es nach ihrem Hoch vom 14.1.26 bei 221,10 Euro kräftig nach unten. Nach der Veröffentlichung guter Quartalszahlen beschleunigte sich die Talfahrt des Aktienkurses wegen des belasteten Ausblickes für die Auslieferungen und die Aktie gab auf bis zu 187 Euro nach.

    Nach der Veröffentlichung der soliden Ergebnisse für das Jahr 2025 bekräftigten Experten mit Kurszielen von bis zu 240 Euro (Goldman Sachs) ihre Kaufempfehlungen für die Airbus-Aktie. Mit Long-Hebelprodukten werden Anleger bereits dann hohe Renditen erzielen, wenn sich die Aktie in den nächsten Wochen zumindest wieder auf 205 Euro erholt, wo sie zuletzt am 26.1.26 notierte.

    Call-Optionsschein mit Strike bei 195 Euro 

    Der Morgan Stanley-Call-Optionsschein auf die Airbus-Aktie mit Basispreis 195 Euro, Bewertungstag 19.6.26, BV 0,1, ISIN:  DE000MK5RQG7, wurde beim Airbus-Aktienkurs von 189,90 Euro mit 0,99 – 1,00 Euro gehandelt.

    Gelingt dem Aktienkurs in spätestens einem Monat der Anstieg auf 205 Euro, dann wird sich der handelbare Preis des Calls bei etwa 1,71 Euro (+71 Prozent) befinden.

    Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 175,624 Euro

    Der UBS-Open End Turbo-Call auf die Airbus-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 175,624 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000UQ05LT5, wurde beim Airbus-Kurs von 189,90 Euro mit 1,53 – 1,54 Euro taxiert.

    Wenn die Airbus-Aktie in nächster Zeit auf 205 Euro ansteigt, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 2,93 Euro (+90 Prozent) erhöhen – sofern die Airbus-Aktie nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt.

    Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 169,554 Euro

    Der BNP Paribas-Open End Turbo-Call auf die Airbus-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 169,554 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000PJ38KV9, wurde beim Airbus-Kurs von 189,90 Euro mit 2,10 – 2,11 Euro quotiert.

    Bei einem Kursanstieg auf 205 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 3,54 Euro (+68 Prozent) befinden.

    Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Airbus-Aktien oder von Hebelprodukten auf Airbus-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

     

     

     





    Walter Kozubek
    Walter Kozubek ist Fachbuchautor* sowie Herausgeber des ZertifikateReports und HebelprodukteReports. Die kostenlosen PDF-Newsletter erscheinen wöchentlich. Weitere Infos: www.zertifikatereport.de und www.hebelprodukte.de. *Werbelink

