Börsenstart Europa - 20.02. - FTSE Athex 20 stark +1,98 %

Der MDAX bewegt sich bei 31.668,54 PKT und steigt um +0,65 %. Top-Werte: Hochtief +4,35 %, ThyssenKrupp +3,33 %, Knorr-Bremse +2,90 % Flop-Werte: Redcare Pharmacy -1,92 %, Fraport -1,28 %, TeamViewer -1,21 %

Der DAX steht bei 25.088,12 PKT und gewinnt bisher +0,27 %. Top-Werte: Porsche Holding SE +2,09 %, Airbus +1,18 %, Heidelberg Materials +1,00 % Flop-Werte: Bayer -2,06 %, Infineon Technologies -1,36 %, Zalando -1,09 %

Der TecDAX steht bei 3.690,86 PKT und verliert bisher -0,25 %.

Top-Werte: Sartorius Vz. +2,38 %, ATOSS Software +1,31 %, Jenoptik +0,88 %

Flop-Werte: SMA Solar Technology -2,18 %, Ottobock -2,08 %, 1&1 -1,90 %

Der E-Stoxx 50 steht bei 6.080,78 PKT und gewinnt bisher +0,30 %.

Top-Werte: Air Liquide +3,46 %, LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton +3,08 %, Hermes International +2,33 %

Flop-Werte: Bayer -2,06 %, Infineon Technologies -1,36 %, DANONE -0,67 %

Der ATX steht bei 5.806,44 PKT und gewinnt bisher +0,30 %.

Top-Werte: UNIQA Insurance Group +1,79 %, PORR +1,71 %, CA-Immobilien-Anlagen +1,47 %

Flop-Werte: Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment -1,51 %, DO & CO -1,39 %, Oesterreichische Post -0,35 %

Der SMI steht bei 13.832,77 PKT und verliert bisher -0,06 %.

Top-Werte: Sika +2,15 %, Partners Group Holding +1,69 %, Amrize +1,11 %

Flop-Werte: Swisscom -1,03 %, Nestle -0,86 %, Kuehne + Nagel International -0,34 %

Der CAC 40 steht aktuell (09:59:20) bei 8.464,37 PKT und steigt um +0,65 %.

Top-Werte: Air Liquide +3,46 %, LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton +3,08 %, Euronext +2,49 %

Flop-Werte: ORANGE -1,00 %, DANONE -0,67 %, Carrefour -0,36 %

Der OMX Stockholm 30 steht bei 3.154,04 PKT und verliert bisher -0,04 %.

Top-Werte: Skanska (B) +2,12 %, AstraZeneca +1,24 %, SSAB Registered (A) +1,17 %

Flop-Werte: Swedbank Shs(A) -1,45 %, Volvo Registered (B) -1,33 %, H & M Hennes & Mauritz (B) -1,19 %

Der FTSE Athex 20 steht bei 5.670,00 PKT und gewinnt bisher +1,98 %.

Top-Werte: Viohalco +1,56 %, HOLDING Company ADMIE (IPTO) +1,36 %, Piraeus Port Authority +1,18 %

Flop-Werte: Jumbo -1,35 %, HELLENiQ ENERGY Holdings -1,15 %, Hellenic Telecommunications Organizations -0,65 %