AKTIE IM FOKUS
Jost Werke nähern sich wieder jüngstem Rekord
- Aktie nahe Rekordhoch 67,80€; Kurs 67€ +3,7% .
- Analysten heben Kursziel an bis 84€ wegen Q4 .
- Jahresverlauf +22%; Jost zählt zu SDax TopTen.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Jost Werke haben am Freitag wieder Kurs auf ihr Rekordhoch von 67,80 Euro genommen. Dabei kosteten die Papiere des Lkw-Zulieferers zuletzt mit 67 Euro 3,7 Prozent mehr als am Vortag. Am Donnerstag hatten die Neu-Isenburger Geschäftszahlen vorgelegt. Nun steigen die Kursziele einiger Analysten auf bis zu 84 Euro.
Letzteres stammt von der Berenberg-Expertin Yasmin Steilen, die eine anziehende Geschäftsdynamik im vierten Quartal lobte. Die Stärkung des Nutzfahrzeuggeschäfts und allgemein das breite Portfolio ist ihrer Ansicht nach noch nicht angemessen eingepreist.
Jost-Aktien gehören mit plus 22 Prozent im bisherigen Jahresverlauf gerade noch zu den Top-Ten im SDax ./ag/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur JOST Werke Aktie
Die JOST Werke Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,14 % und einem Kurs von 17.953 auf Ariva Indikation (20. Februar 2026, 10:09 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der JOST Werke Aktie um +2,60 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +9,66 %.
Die Marktkapitalisierung von JOST Werke bezifferte sich zuletzt auf 992,34 Mio..
JOST Werke zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,3000 %.
Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 73,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 63,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 84,00EUR was eine Bandbreite von -5,26 %/+26,32 % bedeutet.
