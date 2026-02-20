    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsJOST Werke AktievorwärtsNachrichten zu JOST Werke

    AKTIE IM FOKUS

    57 Aufrufe 57 0 Kommentare 0 Kommentare

    Jost Werke nähern sich wieder jüngstem Rekord

    Für Sie zusammengefasst
    • Aktie nahe Rekordhoch 67,80€; Kurs 67€ +3,7% .
    • Analysten heben Kursziel an bis 84€ wegen Q4 .
    • Jahresverlauf +22%; Jost zählt zu SDax TopTen.
    AKTIE IM FOKUS - Jost Werke nähern sich wieder jüngstem Rekord
    Foto: JOST-Werke Deutschland GmbH

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Jost Werke haben am Freitag wieder Kurs auf ihr Rekordhoch von 67,80 Euro genommen. Dabei kosteten die Papiere des Lkw-Zulieferers zuletzt mit 67 Euro 3,7 Prozent mehr als am Vortag. Am Donnerstag hatten die Neu-Isenburger Geschäftszahlen vorgelegt. Nun steigen die Kursziele einiger Analysten auf bis zu 84 Euro.

    Letzteres stammt von der Berenberg-Expertin Yasmin Steilen, die eine anziehende Geschäftsdynamik im vierten Quartal lobte. Die Stärkung des Nutzfahrzeuggeschäfts und allgemein das breite Portfolio ist ihrer Ansicht nach noch nicht angemessen eingepreist.

    Jost-Aktien gehören mit plus 22 Prozent im bisherigen Jahresverlauf gerade noch zu den Top-Ten im SDax ./ag/jha/

    JOST Werke

    +3,10 %
    +2,60 %
    +9,66 %
    +28,12 %
    +30,97 %
    +20,48 %
    +36,79 %
    +130,91 %
    ISIN:DE000JST4000WKN:JST400

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur JOST Werke Aktie

    Die JOST Werke Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,14 % und einem Kurs von 17.953 auf Ariva Indikation (20. Februar 2026, 10:09 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der JOST Werke Aktie um +2,60 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +9,66 %.

    Die Marktkapitalisierung von JOST Werke bezifferte sich zuletzt auf 992,34 Mio..

    JOST Werke zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,3000 %.

    Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 73,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 63,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 84,00EUR was eine Bandbreite von -5,26 %/+26,32 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu JOST Werke - JST400 - DE000JST4000

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über JOST Werke. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    AKTIE IM FOKUS Jost Werke nähern sich wieder jüngstem Rekord Die Aktien von Jost Werke haben am Freitag wieder Kurs auf ihr Rekordhoch von 67,80 Euro genommen. Dabei kosteten die Papiere des Lkw-Zulieferers zuletzt mit 67 Euro 3,7 Prozent mehr als am Vortag. Am Donnerstag hatten die Neu-Isenburger …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     