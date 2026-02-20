Devisen
Euro zum US-Dollar kaum bewegt - Fokus auf Konjunkturdaten
- Euro stabil bei 1,1763 USD, kaum Bewegung.....
- US-Dollar stark: Iran-Risiko, robuste US-Daten
- PMI beleben, Industrie >50; US-BIP steht an...
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat sich am Freitag etwas zum US-Dollar stabilisiert. Am Vormittag notierte die Gemeinschaftswährung zu 1,1763 Dollar und damit in etwa auf dem Niveau vom Donnerstagabend. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs zuletzt auf 1,1753 (Mittwoch: 1,1845) Dollar festgesetzt.
Der Euro hatte zuletzt etwas unter dem starken Dollar gelitten. Die in unsicheren Zeiten oft gefragte US-Währung profitiert aktuell zum einen von den Sorgen der Anleger mit Blick auf einen möglicherweise bald bevorstehenden Krieg zwischen dem Iran und den USA. Zudem stützen die jüngst veröffentlichten, robusten Konjunkturdaten den Greenback. Sie sprechen eher gegen eine baldige Leitzinssenkung durch die US-Notenbank Fed.
Zum Wochenschluss richtete sich die Aufmerksamkeit zunächst auf die Stimmung in Unternehmen der Eurozone. In Deutschland überraschten die Einkaufsmanagerindizes für den Dienstleistungsbereich und insbesondere für die Industrie positiv. Im letztgenannten Sektor wurde sogar überraschend die Expansionsschwelle von 50 Punkten übersprungen, was auf eine zunehmende wirtschaftliche Aktivität hindeutet.
"Die wirtschaftlichen Perspektiven hellen sich auf", schrieb Ulrich Wortberg von der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba). Die Vorgaben für den Ifo-Geschäftsklimaindex, der am Montag zur Veröffentlichung ansteht, seien positiv.
Am Nachmittag dann richtet sich der Fokus auf die erste Schätzung für das Wachstum des US-Bruttoinlandsprodukts im Schlussquartal 2025. Zudem werden Angaben zu den privaten Einkommen und Ausgaben veröffentlicht./la/jsl/mis
Interessante Frage. Ich persönlich versuche mich da weniger von den "News" treiben zu lassen, da die Aussagen der Akteure auch viel Interpretationsspielraum bieten. So auch im letzten Absatz "wir fragen uns ... während wir hoffen ..." dieser Übersetzung einer Reuters-Meldung:
Hier ist die deutsche Übersetzung des Textes (natürlich und idiomatisch formuliert):
Der Bericht zeigte, dass der US-Verbraucherpreisindex im Jahresvergleich um 2,4 % gestiegen ist – etwas unter der von Reuters befragten Ökonomen erwarteten Zunahme von 2,5 %. Diese Nachricht verstärkte die Wetten darauf, dass die Federal Reserve in diesem Jahr mindestens zwei Zinssenkungen vornehmen wird.
Die Daten folgten auf einen überraschend starken US-Arbeitsmarktbericht vom Mittwoch. Die Fed hatte im vergangenen Monat ihren Leitzins (Übernacht-Zins) im Bereich von 3,50 % bis 3,75 % belassen.
Tim Holland, Chief Investment Officer bei Orion, sagte, der US-Verbraucherpreisindex liege nun deutlich näher am langfristigen Inflationsziel der Fed von 2 % als an 3 %.
EUR/USD Prognosen Update
In der vergangenen Woche hat der Kurs weitere Verluste abgefangen und konnte diese Tendenz in einen (aus Eurosicht ;) ) freundlichen Wochenauftakt umwandeln. Zunächst bietet das Vorjahreshoch jedoch Widerstand, wobei mögliche Impulse aus den US-Wirtschaftsdaten dem Währungspaar am heutigen Mittwoch weiteren Auftrieb geben könnten.
Mögliche Tagesspanne: 1,1880 bis 1,1980
Nächste Widerstände: 1,2082 | 1,2349
Wichtige Unterstützungen: 1,1918 | 1,1874 = Vorwochenhoch | 1,1830 | 1,1766 = Vorwochentief