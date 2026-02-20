    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsLVMH Moet Hennessy Louis Vuitton AktievorwärtsNachrichten zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton

    Moncler mit Kurssprung - Luxuswerte fest

    Für Sie zusammengefasst
    • Moncler-Aktie stieg knapp 11% auf Jahreshöchst
    • Liegt noch unter Vorjahreshoch; LVMH +3% stark
    • Barclays/DB Starkes Q4; Erwartungen übertroffen
    Foto: Arne Dedert - DPA

    MAILAND (dpa-AFX) - Aktien von Moncler haben nach Zahlen am Freitag deutlich zugelegt. Zuletzt stieg der Kurs um knapp elf Prozent und erreichte den höchsten Stand im laufenden Jahr. Er liegt damit aber noch deutlich unter den Vorjahreshochs. Der Kurssprung sorgte auch für Rückenwind bei anderen Luxuswerten. LVMH etwa kletterten um knapp drei Prozent.

    Analyst Adam Cochrane von der Deutschen Bank sprach von einem starken Schlussquartal des Herstellers hochpreisiger Daunenjacken. Auch der Jahresauftakt von Moncler sei vielversprechend verlaufen und liefere dem Luxussektor einen positiven Impuls.

    Die Experten von Barclays lobten das Zahlenwerk der Italiener ebenfalls. Die Erwartungen seien deutlich übertroffen worden./mf/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie

    Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,78 % und einem Kurs von 547 auf Tradegate (20. Februar 2026, 10:18 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie um +4,68 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,94 %.

    Die Marktkapitalisierung von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton bezifferte sich zuletzt auf 273,28 Mrd..

    LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 13,000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,4600 %.

    Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 639,10EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 570,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 706,00EUR was eine Bandbreite von +3,96 %/+28,76 % bedeutet.




