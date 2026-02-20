AKTIEN IM FOKUS
Moncler mit Kurssprung - Luxuswerte fest
- Moncler-Aktie stieg knapp 11% auf Jahreshöchst
- Liegt noch unter Vorjahreshoch; LVMH +3% stark
- Barclays/DB Starkes Q4; Erwartungen übertroffen
MAILAND (dpa-AFX) - Aktien von Moncler haben nach Zahlen am Freitag deutlich zugelegt. Zuletzt stieg der Kurs um knapp elf Prozent und erreichte den höchsten Stand im laufenden Jahr. Er liegt damit aber noch deutlich unter den Vorjahreshochs. Der Kurssprung sorgte auch für Rückenwind bei anderen Luxuswerten. LVMH etwa kletterten um knapp drei Prozent.
Analyst Adam Cochrane von der Deutschen Bank sprach von einem starken Schlussquartal des Herstellers hochpreisiger Daunenjacken. Auch der Jahresauftakt von Moncler sei vielversprechend verlaufen und liefere dem Luxussektor einen positiven Impuls.
Die Experten von Barclays lobten das Zahlenwerk der Italiener ebenfalls. Die Erwartungen seien deutlich übertroffen worden./mf/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie
Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,78 % und einem Kurs von 547 auf Tradegate (20. Februar 2026, 10:18 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie um +4,68 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,94 %.
Die Marktkapitalisierung von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton bezifferte sich zuletzt auf 273,28 Mrd..
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 13,000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,4600 %.
Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 639,10EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 570,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 706,00EUR was eine Bandbreite von +3,96 %/+28,76 % bedeutet.
@Fipps
Chart - Update (Tagesbasis/€)
LVMH / DAY / XETRA / 02-08-2025
Ja, alles richtig. Siehe meine Aussagen in meinem Blog:
https://www.wallstreet-online.de/diskussion/1366109-1-10/investieren-baerenmarkt-aufbau-langfristigen-aktiendepot-qualitaetstiteln#beitrag_77482203
LVMH befindet sich nachweislich in einer Sauregurkenzeit, die sich noch länger halten könnte, sollten die USA den Zollstreit weiterhin eskalieren wollen. Vergesse aber niemals, dass es immer Gründe gab, weshalb gute Qualitätsaktien starke Korrekturen hatten und wie sinnvoll es war, genau dann genauer hinzuschauen, wenn die meisten anderen Marktteilnehmer den Ausgang suchten. Wann soll man wirklich günstig in eine solche Aktie kommen, wenn nicht in Zeiten wie diesen? Natürlich warten sensible Anlagenaturen zu, bis sie erste Anzeichen von nachhaltiger Besserung sehen, während hartgesottene-erfahrene Anleger eben zugreifen, wenn alle am Heulen sind. Ich selbst warte nicht zu, bis eine Aktie 25% Up-Move hinter sich hat, bevor sie eine Preismarke erreicht, die dann mehr Aufschluss über die weitere "langfristige" Richtung bringt. Das Problem mit dem (oft zu langen) Zuwarten ist, wenn eine Aktie dann oft im hohen zweistelligen Bereich "höher" steht, bevor der gemeine Kleinanleger überhaupt Wind davon bekommt, dass jetzt bessere Zeiten anbrechen. Die Frage ist also, zu welcher Gruppe man am Ende gehören möchte, was jeder für sich selbst entscheiden muss.