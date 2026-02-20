Digitalminister nach KI-Gipfel zufrieden

NEU-DELHI (dpa-AFX) - Bundesdigitalminister Karsten Wildberger (CDU) hat sich zum Abschluss seines Besuchs beim KI-Gipfel beeindruckt von der Technik-Offenheit in Indien und zufrieden mit den Ergebnissen gezeigt. "Die Begeisterung und der Wille, auch die Zukunft zu gestalten, das ist schon sehr, sehr sichtbar", sagte er vor Journalisten in Neu-Delhi.

Bei dem internationalen Treffen von Staats- und Regierungschefs, Ministern und Tech-Größen hatten Deutschland und Indien eine verstärkte Zusammenarbeit im KI-Bereich vereinbart. Es geht etwa um vereinfachte Wege für indische Programmierer, in Deutschland arbeiten zu können, und um Kooperation bei KI in den Bereichen Produktion, Mobilität, Energie, Gesundheit und Landwirtschaft.