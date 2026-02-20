Masterminds Education bei den UAE Business Awards 2026 als „Most Nurturing Early Education Environment” ausgezeichnet; standardisiert frühkindliches Lernmodell mit maximal 12 Schülern pro Klasse, aufgeteilt in zwei Lerngruppen zu je sechs Schülern

Der in Dubai ansässige Anbieter wird zum zehnten Mal in Folge ausgezeichnet und bekräftigt sein ganzheitliches Kinderprogramm, das in besonders kleinen Lerngruppen durchgeführt wird

DUBAI, AE / ACCESS Newswire / 20. Februar 2026 / Masterminds Education gab heute bekannt, dass es bei den UAE Business Awards 2026 mit zwei Auszeichnungen geehrt wurde: „Most Nurturing Early Education Environment 2026“ (Förderlichstes Umfeld für frühkindliche Bildung 2026) und „Child Development Excellence Award 2026”. Die Auszeichnungen verlängern die Rekordserie von Masterminds auf 10 Jahre in Folge und unterstreichen den Fokus der Organisation auf eine wirkungsvolle frühkindliche Bildung, die auf Beständigkeit, Beziehungen und Ergebnissen basiert.

Im Rahmen der Stärkung der Betriebsbedingungen, die hinter der Auszeichnung „Most Nurturing” stehen, kündigte das Masterminds Early Learning Center in Dubai eine Optimierung seiner frühkindlichen Bildungsstruktur an: Ab dem Schuljahr 2026/27 wird das Early Learning Center mit einer maximalen Klassengröße von 12 Schülern von der Vorschule bis zur KG2 betrieben, die in zwei Lerngruppen zu je sechs Schülern innerhalb jeder Klasse organisiert sind. Masterminds betonte, dass es sich hierbei um eine Standardisierung und Verfeinerung eines bereits bestehenden Modells mit kleinen Klassen handelt, das seit langem unter dem Marktdurchschnitt liegt.

In vielen Schulen umfassen frühkindliche Bildungsklassen in der Regel 20 bis 27 Kinder, was eine nachhaltige Aufmerksamkeit, individuelles Feedback und eine hochwertige Lehrer-Kind-Interaktion erschwert.

Masterminds erklärte, dass die Struktur in kleineren Gruppen die praktische Umsetzung der Förderung stärkt: Sie ermöglicht engere Lehrer-Kind-Beziehungen, anhaltende Aufmerksamkeit, emotionale Sicherheit und konsistente Routinen, die den Kindern helfen, sich sicher, anerkannt und selbstbewusst zu fühlen, während sie sich in intellektueller, sprachlicher, körperlicher, sozialer und kreativer Hinsicht entwickeln. Da das Lernen zunehmend durch Technologien außerhalb des Klassenzimmers geprägt wird, ist Masterminds davon überzeugt, dass der nachhaltigste Vorteil in der frühkindlichen Bildung nach wie vor zutiefst menschlicher Natur ist: beständige Beziehungen, eine reichhaltige Sprache, zielgerichtetes Spielen und die Fähigkeit, durch echte Interaktion Selbstvertrauen und Charakter zu entwickeln.