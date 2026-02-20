Öl aus Venezuela für Indien: Dieser neue Deal mit den USA steht kurz bevor

Um Indien bei der Diversifizierung seiner Rohölquellen zu helfen, befinden sich die USA in "aktiven Verhandlungen" über den Verkauf von venezolanischem Öl an Indien, berichtet Reuters am Freitag und beruft sich dabei auf den US-Gesandten Sergio Gor. Die USA haben dabei die Diversifizierung weg von russischem Rohöl zur Bedingung für die Senkung der Zölle auf Waren gemacht, die aus Indien, dem drittgrößten Ölimporteur und -verbraucher der Welt, importiert werden.

Sergio Gor sagte am Freitag am Rande einer Veranstaltung in Neu-Delhi: "Das amerikanische Energieministerium steht mit dem Energieministerium hier in Kontakt, und wir hoffen daher, sehr bald Neuigkeiten dazu zu haben." Im Rahmen eines vorläufigen Handelsabkommens stimmte US-Präsident Donald Trump diesen Monat einer Senkung der Zölle auf indische Waren auf 18 Prozent zu. Außerdem hob er einen Strafzoll von 25 Prozent auf, nachdem Indien zugestimmt hatte, keine russischen Ölimporte mehr zu tätigen.