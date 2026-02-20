Das steckt hinter dem Öl-Deal
Öl aus Venezuela für Indien: Dieser neue Deal mit den USA steht kurz bevor
Venezolanisches Öl statt russisches: USA und Indien verhandeln über eine Vereinbarung, die Zölle senkt und den Ölmarkt verändert.
- USA verhandeln venezolanisches Ölverkauf an Indien
- Zollsenkung auf 18% bei Verzicht auf russisches Öl
- Indische Raffinerien bestellten venezolanisches Öl
- Report: Favoritenwechsel - diese 5 Werte sollten Anleger im Depot haben!
Um Indien bei der Diversifizierung seiner Rohölquellen zu helfen, befinden sich die USA in "aktiven Verhandlungen" über den Verkauf von venezolanischem Öl an Indien, berichtet Reuters am Freitag und beruft sich dabei auf den US-Gesandten Sergio Gor. Die USA haben dabei die Diversifizierung weg von russischem Rohöl zur Bedingung für die Senkung der Zölle auf Waren gemacht, die aus Indien, dem drittgrößten Ölimporteur und -verbraucher der Welt, importiert werden.
Sergio Gor sagte am Freitag am Rande einer Veranstaltung in Neu-Delhi: "Das amerikanische Energieministerium steht mit dem Energieministerium hier in Kontakt, und wir hoffen daher, sehr bald Neuigkeiten dazu zu haben." Im Rahmen eines vorläufigen Handelsabkommens stimmte US-Präsident Donald Trump diesen Monat einer Senkung der Zölle auf indische Waren auf 18 Prozent zu. Außerdem hob er einen Strafzoll von 25 Prozent auf, nachdem Indien zugestimmt hatte, keine russischen Ölimporte mehr zu tätigen.
Gor sagte, ein endgültiges Handelsabkommen mit Indien werde "früher als später" unterzeichnet. Das vorläufige Handelsabkommen soll im April in Kraft treten, und die USA werden voraussichtlich noch in diesem Monat eine formelle Mitteilung herausgeben, um ihre Zölle auf indische Waren auf 18 Prozent zu senken, sagte Indiens Handelsminister Piyush Goyal am Freitag. Indien wurde nach Russlands Invasion 2022 zum Hauptabnehmer von russischem Rohöl, das es zu Spottpreisen kaufte.
Gor sagte: "Beim Öl gibt es eine Vereinbarung … Wir haben gesehen, wie Indien seine Ölquellen diversifiziert hat. Es besteht eine Verpflichtung. Hier geht es nicht um Indien. Die Vereinigten Staaten wollen nicht, dass irgendjemand russisches Öl kauft."
Nach Informationen von Reuters haben die staatlichen Ölkonzerne Indian Oil, Hindustan Petroleum und Bharat Petroleum sowie die privaten Raffinerien Reliance Industries und HPCL-Mittal Energy venezolanisches Öl bestellt.
Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion