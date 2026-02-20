Wie FACC vom Wandel der Luftfahrt profitiert

Der globale Verkehrsflugzeugmarkt bildet das Rückgrat einer hoch spezialisierten Zulieferindustrie, in der Leichtbau für Strukturkomponenten, Triebwerksverkleidungen und Kabinensysteme zu den zentralen Werttreibern zählen. In diesem Umfeld hat sich die österreichische FACC AG als wichtiger technologischer Partner etabliert.

Zwar verantworten Flugzeughersteller wie Airbus und Boeing in der Regel das Gesamtdesign ihrer Maschinen, doch ein erheblicher Teil der Innovation und Fertigungstiefe liegt bei spezialisierten Zulieferern – insbesondere in den Bereichen Aerostructures (Strukturbauteile), Engines & Nacelles (Triebwerksverkleidungen) und Cabin Interiors (Kabinensysteme).

Technologiepartner werden wichtiger

Langfristig wird die zivile Luftfahrtindustrie von drei Entwicklungen geprägt: wachsendem Luftverkehr, der Erneuerung alter Flotten durch effizientere Flugzeuge sowie dem Druck zur Dekarbonisierung. Daraus ergibt sich eine stabile, aber anspruchsvolle Nachfrage nach leichten, robusten und nachhaltigen Lösungen.

Im Bereich Aerostructures führt dies zu einem verstärkten Einsatz von Carbon-Verbundwerkstoffen. Innerhalb des Marktsegments Engines & Nacelles gewinnen aerodynamisch optimierte, gewichtsreduzierte Triebwerksverkleidungen an Bedeutung und Cabin Interiors entwickeln sich hin zu leichteren, modulareren und nachhaltigeren Kabinenkonzepten.

Die im Herbst 2024 veröffentlichte McKinsey-Studie „Zukünftige Wertschöpfungskette der Luft- und Raumfahrt“ zeigt, dass sich die Branche grundlegend verändert. Statt alles selbst zu bauen, konzentrieren sich Flugzeughersteller wie Airbus und Boeing immer stärker auf das große Ganze – also das Design, die Integration und den Vertrieb ihrer Flugzeuge. Die eigentliche Wertschöpfung wandert zunehmend zu spezialisierten Zulieferern, die komplette Bauteile und Systeme verantworten, etwa Flügelstrukturen, sparsame Triebwerke oder Kabinenmodule.

Für Investoren ist dabei wichtig: Wert entsteht künftig weniger durch reine Massenproduktion, sondern durch Know-how, Hightech-Fertigung und digitale Prozesse. Zudem gewinnen Serviceleistungen rund um bestehende Flugzeuge an Bedeutung, die planbare und stabile Einnahmen bringen – also Wartung, Reparatur und Überholung. Gleichzeitig müssen Zulieferer weltweit produzieren und ihre Lieferketten robuster machen, um Störungen besser abzufedern. Insgesamt verschiebt sich die Branche von einfachen Produktionsketten hin zu einem vernetzten Netzwerk hoch spezialisierter Partner – ein Umfeld, in dem technologisch starke Unternehmen profitieren können.