Blue Owl: "Kanarienvogel-in-der-Kohlenmine"! Platzt die Private-Credit-Blase?

Besonders brisant ist, dass Blue Owl außerdem ankündigte, die Rückgabemöglichkeit für einen seiner Fonds dauerhaft einzustellen. Bislang konnten Anleger unter bestimmten Bedingungen quartalsweise aussteigen, doch das wird nun nicht mehr möglich sein. Die Frage, die sich nun stellt, lautet: Warum dieser radikale Schritt?

Der private Kreditgeber Blue Owl hat einen Schritt unternommen, der die Sorgen am Markt für Private Credit anheizt: Der Konzern gab bekannt, dass er 1,4 Milliarden US-Dollar aus drei Kreditfonds liquidieren wird, um einerseits Schulden zu tilgen und andererseits Anleger auszuzahlen, die aus den Fonds aussteigen möchten. Die Reaktion an der Börse war deutlich: Während die Aktien von Blackstone und Apollo Global Management um etwa fünf Prozent fielen, brachen die Titel von Blue Owl zeitweise um bis zu zehn Prozent ein. Bis Handelsschluss konnten sie die Verluste jedoch auf etwa sechs Prozent begrenzen.

Co-Chef Craig Packer versuchte, die Maßnahme herunterzuspielen. "Wir stellen die Rücknahmen nicht ein, wir ändern lediglich die Methode", erklärte er am Donnerstag in einer Telefonkonferenz mit Analysten. Stattdessen plant das Unternehmen, den Anlegern des OBDC-II-Fonds 30 Prozent ihres aktuellen Investmentwerts über den Kreditverkauf auszuzahlen.

Doch die Marktskepsis bleibt bestehen. "Ist das ein ‚Kanarienvogel-in-der-Kohlengrube‘-Moment, ähnlich wie im August 2007?", fragte der Ökonom Mohamed El-Erian auf dem Kurznachrichtendienst X. El-Erian, der als einer der führenden Wirtschaftsexperten gilt, zog damit einen Vergleich zu den Anfängen der Finanzkrise 2008 und warnte vor noch nicht vollends absehbaren systemischen Risiken.

Grund für diese Bedenken sind faule Kredite in den Büchern der Private-Credit-Fonds, die auch als Schattenbanken bezeichnet werden. Diese Fonds haben sich seit der Finanzkrise als wichtige Finanzierungsquelle für Unternehmen etabliert und der Markt ist mittlerweile auf rund zwei Billionen US-Dollar angewachsen. Nachdem die Renditen in den letzten Jahren stark angestiegen sind, wächst die Sorge um die Qualität der Kredite.

Vor allem im Softwarebereich wächst die Nervosität. Schätzungen zufolge machen Softwareunternehmen etwa 20 Prozent des Private-Credit-Marktes aus. Doch viele dieser Firmen wurden während des Booms 2020/21 finanziert und könnten aufgrund neuer Entwicklungen im Bereich der Künstlichen Intelligenz (KI) nun massiv an Wert verlieren. So hat ein kürzlich eingeführtes KI-Tool von Anthropic bereits zu einem Kursrutsch bei vielen Private-Credit-Anbietern geführt.

Blue Owl selbst konnte diese Bedenken nicht vollständig entkräften. Co-Chef Marc Lipschultz stellte jedoch klar, dass das Softwareportfolio seines Unternehmens nur acht Prozent des gesamten verwalteten Vermögens ausmacht. In bestimmten Fonds wie dem "Blue Owl Technology Income Corp." seien es jedoch 46 Prozent.

Ein weiteres strukturelles Problem zeigt sich bei semiliquiden Fonds, wie den Business Development Companies (BDCs), die bei vermögenden Privatpersonen immer beliebter werden. Diese Fonds ermöglichen flexiblere Ein- und Ausstiege, was in normalen Marktzeiten kein Problem darstellt. In Stressphasen können jedoch plötzlich viele Anleger gleichzeitig Rückgaben fordern, was zu einem "Run" auf den Fonds führen kann. Blue Owl hat deshalb die Rückgaben auf maximal 17 Prozent begrenzt. Damit sollen größere Rückzüge vermieden und der Fonds vor einem Notverkauf von Vermögenswerten geschützt werden.

Doch die Maßnahme hat ihre Tücken: Die Anleger bleiben de facto eingeschlossen und die Gefahr, dass das Vertrauen weiter schwindet, wächst.

Dieser Schritt von Blue Owl macht die fragilen Strukturen des Private-Credit-Marktes einmal mehr deutlich und wirft die Frage auf, ob der Markt bald einem ernsthaften Test unterzogen wird. Besonders in einem Umfeld von steigender Verschuldung, Unsicherheit bei Bewertungen und der Entwicklung neuer Technologien wie Künstlicher Intelligenz wächst das Risiko für Anleger und Anbieter gleichermaßen.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion



