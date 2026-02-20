    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCopart AktievorwärtsNachrichten zu Copart

    Besonders beachtet!

    137 Aufrufe 137 0 Kommentare 0 Kommentare

    Copart - Aktie schießt in die Höhe +5,29 % - 20.02.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Copart Aktie bisher um +5,29 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Copart Aktie.

    Besonders beachtet! - Copart - Aktie schießt in die Höhe +5,29 % - 20.02.2026
    Foto: peopleimages - stock.adobe.com

    Copart ist ein global führendes Unternehmen im Bereich Online-Fahrzeugauktionen, spezialisiert auf Unfall- und Gebrauchtwagen. Es bietet eine Plattform für Versicherungen, Händler und Privatpersonen und ist in Nordamerika, Europa und Asien stark vertreten. Hauptkonkurrenten sind IAA und Manheim. Coparts Alleinstellungsmerkmale sind seine fortschrittliche Technologie und das breite internationale Netzwerk.

    Copart aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 20.02.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Copart Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +5,29 % im Plus. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Copart Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -11,24 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 29,95, mit einem Plus von +5,29 %. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu NASDAQ 100!
    Long
    22.986,74€
    Basispreis
    16,15
    Ask
    × 14,91
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    26.759,49€
    Basispreis
    16,21
    Ask
    × 14,89
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Copart Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -17,21 % verkraften.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Copart Aktie damit um -3,76 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -15,03 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -11,27 % verloren.

    Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,48 % geändert.

    Copart Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -3,76 %
    1 Monat -15,03 %
    3 Monate -17,21 %
    1 Jahr -48,11 %

    Informationen zur Copart Aktie

    Es gibt 968 Mio. Copart Aktien. Damit ist das Unternehmen 29,08 Mrd.EUR € wert.

    Copart Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Copart Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Copart Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Copart

    -6,75 %
    -3,66 %
    -14,02 %
    -18,08 %
    -48,69 %
    -6,48 %
    +23,08 %
    +814,65 %
    ISIN:US2172041061WKN:893807



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Copart - Aktie schießt in die Höhe +5,29 % - 20.02.2026 Am heutigen Handelstag konnte die Copart Aktie bisher um +5,29 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Copart Aktie.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     