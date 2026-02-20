Copart - Aktie schießt in die Höhe +5,29 % - 20.02.2026

Am heutigen Handelstag konnte die Copart Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +5,29 % im Plus. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Copart Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -11,24 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 29,95€, mit einem Plus von +5,29 %. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Copart ist ein global führendes Unternehmen im Bereich Online-Fahrzeugauktionen, spezialisiert auf Unfall- und Gebrauchtwagen. Es bietet eine Plattform für Versicherungen, Händler und Privatpersonen und ist in Nordamerika, Europa und Asien stark vertreten. Hauptkonkurrenten sind IAA und Manheim. Coparts Alleinstellungsmerkmale sind seine fortschrittliche Technologie und das breite internationale Netzwerk.

Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Copart Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -17,21 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Copart Aktie damit um -3,76 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -15,03 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -11,27 % verloren.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,48 % geändert.

Copart Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -3,76 % 1 Monat -15,03 % 3 Monate -17,21 % 1 Jahr -48,11 %

Informationen zur Copart Aktie

Es gibt 968 Mio. Copart Aktien. Damit ist das Unternehmen 29,08 Mrd.EUR € wert.

Copart Aktie jetzt kaufen?

Ob die Copart Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Copart Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.