    Videoausblick

    Iran-Schlag am Wochenende? Privatkredit-Blase platzt!

    Wie damals in der Finanzkrise sehen wir nun klare Symptome des Platzens einer Blase: 2008 war es der Immobilienmarkt mit seinen Kredit-Konstrukten, nun ist es der 3,4 Billionen-Dollar schwere Privatkredit-Markt

    Viele Indizien deuten daraufhin, dass Trump am Wochenende eine (vorerst begrenzte?) Attacke auf den Iran befehlen wird. Wie würden die Märkte darauf reagieren, allen voran der Ölpreis? Droht eine Schließung der Straße von Hormus durch den Iran, durch die 20% sowohl der Öl- als auch der Gas-Transporte laufen? Wie damals in der Finanzkrise sehen wir nun klare Symptome des Platzens einer Blase: 2008 war es der Immobilienmarkt mit seinen Kredit-Konstrukten, nun ist es der 3,4 Billionen-Dollar schwere Privatkredit-Markt (Private Loans) in den USA. Die Firma Blue Owl ("die blaue Eule") ist in Wahrheit der Kanarienvogel in der Grube - also das Warnsignal schlechthin! Alles hängt mit allem zusammen: diese Privatkredit-Firmen finanzierten Software-Firmen und Datwncenter-Bauten - und all das kommt gleichzeitig ins Rutschen..

    Hinweise aus Video:

    1. Goldpreis vor Showdown mit Iran, Fed und US-Daten

    2. Bargeldobergrenze 2027: Wird das Ende des anonymen Bargelds eingeläutet?

     

    Das Video "Iran-Schlag am Wochenende? Privatkredit-Blase platzt! " sehen Sie hier..




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Markus Fugmann
    Markus Fugmann ist Chefanalyst der actior AG und Redakteur bei www.finanzmarktwelt.de.
