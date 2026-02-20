WARBURG RESEARCH stuft Jost Werke auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Jost Werke nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 74 Euro belassen. Die vorläufigen Zahlen des Nutzfahrzeugzulieferers seien solide ausgefallen, schrieb Fabio Hölscher in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das Unternehmen habe bewiesen, schwierigen Marktbedingungen widerstehen zu können./mf/misVeröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 09:30 / MESZErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die JOST Werke Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,10 % und einem Kurs von 66,50EUR auf Tradegate (20. Februar 2026, 10:12 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH

Analyst: Fabio Hölscher

Analysiertes Unternehmen: Jost Werke

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 74

Kursziel alt: 74

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

