JPMORGAN stuft Nutrien auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Nutrien von 68 auf 78 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Wegen der hohen Abhängigkeit des Düngerhandels von arabischen Produzentenländern und dem Iran seien die Branchenunternehmen sehr sensibel für die politischen Entwicklungen im Nahen Osten, schrieb Jeffrey Zekauskas in seiner am Freitag vorliegenden Einschätzung. Eine Eskalation der dortigen Spannungen würde die Düngerpreise und wohl auch die Aktienkurse nach oben treiben./gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 23:19 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2026 / 00:15 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Nutrien Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,20 % und einem Kurs von 61,12EUR auf Tradegate (20. Februar 2026, 10:29 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Jeffrey Zekauskas

Analysiertes Unternehmen: Nutrien

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 78

Kursziel alt: 68

Währung: USD

Zeitrahmen: 12m

