Knorr-Bremse steuern Rekord an - UBS sieht hohe Zuversicht

"Die Zuversicht des Managements ist schon rekord-hoch, folgen die Aktien?" - so titelte der UBS-Experte Sven Weier über seinem Resümee der Telefonkonferenz nach der Vorlage des Geschäftsberichts.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Knorr-Bremse steuern am Freitag weiter auf ihr Rekordhoch aus dem Jahr 2021 bei 117,24 Euro zu. Zuletzt kosteten sie mit 114,30 Euro fast 3 Prozent mehr als am Vortag, an dem sie bereits von einem optimistischen Geschäftsausblick profitiert hatten.

Es gebe einige positive Aspekte, so Weier: Der Ausblick erscheine gerade für das Lkw-Geschäft noch konservativ, das deutsche Fiskalpaket liefere Impulse und im Juli stünden neue Mittelfristziele auf dem Plan. Von letzteren erhofft er sich eine positive Überraschung.

Obendrein stehe ein Comeback in China nach langer Pause vor der Tür: Konzernchef Marc Llistosella habe die mögliche Rückkehr als Systemlieferant im Hochgeschwindigkeitszug-Markt als möglichen "Gamechanger" bezeichnet.

Weier hob sein Kursziel mit 123 Euro klar über den bisherigen Rekordstand. Er stuft die Aktien weiterhin mit "Buy" ein./ag/mis

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Knorr-Bremse Aktie Die Knorr-Bremse Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,45 % und einem Kurs von 114,1 auf Tradegate (20. Februar 2026, 10:54 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Knorr-Bremse Aktie um +9,35 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +17,96 %. Die Marktkapitalisierung von Knorr-Bremse bezifferte sich zuletzt auf 18,36 Mrd.. Knorr-Bremse zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,7500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,6500 %. Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 108,17EUR. Von den letzten 6 Analysten der Knorr-Bremse Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten.



