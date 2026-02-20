    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsKnorr-Bremse AktievorwärtsNachrichten zu Knorr-Bremse

    AKTIEN IM FOKUS

    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Knorr-Bremse steuern Rekord an - UBS sieht hohe Zuversicht

    Für Sie zusammengefasst
    • Aktien bei 114,30€ nahe Rekordhoch 117,24€ +++
    • UBS hebt Kursziel 123€; Analyst bleibt bei Buy
    • China-Comeback als 'Gamechanger' erwartet Juli
    AKTIEN IM FOKUS - Knorr-Bremse steuern Rekord an - UBS sieht hohe Zuversicht
    Foto: Knorr-Bremse AG

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Knorr-Bremse steuern am Freitag weiter auf ihr Rekordhoch aus dem Jahr 2021 bei 117,24 Euro zu. Zuletzt kosteten sie mit 114,30 Euro fast 3 Prozent mehr als am Vortag, an dem sie bereits von einem optimistischen Geschäftsausblick profitiert hatten.

    "Die Zuversicht des Managements ist schon rekord-hoch, folgen die Aktien?" - so titelte der UBS-Experte Sven Weier über seinem Resümee der Telefonkonferenz nach der Vorlage des Geschäftsberichts.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Knorr-Bremse!
    Short
    124,35€
    Basispreis
    1,12
    Ask
    × 9,89
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    95,99€
    Basispreis
    1,88
    Ask
    × 8,20
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Es gebe einige positive Aspekte, so Weier: Der Ausblick erscheine gerade für das Lkw-Geschäft noch konservativ, das deutsche Fiskalpaket liefere Impulse und im Juli stünden neue Mittelfristziele auf dem Plan. Von letzteren erhofft er sich eine positive Überraschung.

    Obendrein stehe ein Comeback in China nach langer Pause vor der Tür: Konzernchef Marc Llistosella habe die mögliche Rückkehr als Systemlieferant im Hochgeschwindigkeitszug-Markt als möglichen "Gamechanger" bezeichnet.

    Weier hob sein Kursziel mit 123 Euro klar über den bisherigen Rekordstand. Er stuft die Aktien weiterhin mit "Buy" ein./ag/mis

    Knorr-Bremse

    +3,45 %
    +9,35 %
    +17,96 %
    +35,14 %
    +39,42 %
    +73,44 %
    +3,39 %
    +35,51 %
    ISIN:DE000KBX1006WKN:KBX100

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Knorr-Bremse Aktie

    Die Knorr-Bremse Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,45 % und einem Kurs von 114,1 auf Tradegate (20. Februar 2026, 10:54 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Knorr-Bremse Aktie um +9,35 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +17,96 %.

    Die Marktkapitalisierung von Knorr-Bremse bezifferte sich zuletzt auf 18,36 Mrd..

    Knorr-Bremse zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,7500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,6500 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 108,17EUR. Von den letzten 6 Analysten der Knorr-Bremse Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Knorr-Bremse - KBX100 - DE000KBX1006

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Knorr-Bremse. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    AKTIEN IM FOKUS Knorr-Bremse steuern Rekord an - UBS sieht hohe Zuversicht Die Aktien von Knorr-Bremse steuern am Freitag weiter auf ihr Rekordhoch aus dem Jahr 2021 bei 117,24 Euro zu. Zuletzt kosteten sie mit 114,30 Euro fast 3 Prozent mehr als am Vortag, an dem sie bereits von einem optimistischen Geschäftsausblick …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     