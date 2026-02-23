    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNVIDIA AktievorwärtsNachrichten zu NVIDIA

    Vor den Zahlen

    Analysten erwarten bei Nvidia 71 % Gewinnsprung – und bis zu 35 % Kurspotenzial

    Vor Veröffentlichung der Quartalszahlen sehen Analysten bei Nvidia enormes Aufwärtspotenzial, zugleich steigen die Erwartungen an Wachstum und Profitabilität.

    Am 25. Februar wird der Chipkonzern Nvidia seine Ergebnisse für das vierte Geschäftsquartal vorlegen. Viele Analysten setzen darauf, dass der Konzern erneut starke Zahlen liefert.

    Wall Street rechnet mit kräftigem Gewinn- und Umsatzsprung

    Analysten erwarten für das abgelaufene Quartal ein bereinigtes Ergebnis je Aktie von 1,52 US-Dollar. Das entspräche einem Anstieg von 71 Prozent gegenüber den 0,89 US-Dollar im Vorjahreszeitraum.

    Der Umsatz soll im Jahresvergleich um rund 67 Prozent auf 65,67 Milliarden US-Dollar steigen. Für das Gesamtgeschäftsjahr 2026 kalkuliert der Konsens mit Erlösen von 213,3 Milliarden US-Dollar sowie einem bereinigten Gewinn je Aktie von 4,69 US-Dollar.

    RBC und Oppenheimer bekräftigen Kaufempfehlungen

    Der Oppenheimer-Analyst Rick Schafer rechnet mit einem positiven Quartalsbericht und sieht Potenzial für eine deutliche Übertreffung der Markterwartungen. Er verweist auf ein mögliches Umsatzplus von 2 bis 3 Milliarden US-Dollar über dem Konsens, maßgeblich getrieben durch das neue System GB300 Ultra.

    Besonders im Fokus steht für Schafer der chinesische Markt. China repräsentiere ein zusätzliches adressierbares Marktvolumen von rund 50 Milliarden US-Dollar – vorausgesetzt, die Lizenzfreigaben für die H200-Chips erfolgen.

    Schafer bestätigt sein "Outperform"-Rating und nennt ein Kursziel von 265 US-Dollar.

    Die kanadische Bank RBC hat ebenso ihre Einstufung für Nvidia vor den Quartalszahlen mit "Outperform" und einem Kursziel von 240 US-Dollar bestätigt. Analyst Srini Pajjuri erwartet ein solides Quartal, getragen von einem wachsenden Auftragsbestand und dem Hochlauf der Rubin-GPU-Plattform.

    Analysten sehen im Schnitt 35 Prozent Aufwärtspotenzial

    Auch Needham setzt ein Kursziel von 240 US-Dollar an, rund 28 Prozent Kurspotenzial. Wells Fargo geht mit 265 US-Dollar noch darüber hinaus. Stifel Nicolaus nennt ein Ziel von 250 US-Dollar. Auch UBS erhöhte jüngst sein Kursziel von 235 auf 245 US-Dollar.

    Im Durchschnitt ergibt sich daraus ein Kursziel von 252 US-Dollar – was einem Kurspotenzial von etwa 35 Prozent entspricht.

    Lieferkettenrisiken und Speicherpreise

    Trotz der positiven Perspektiven bleiben Engpässe in der Lieferkette ein Risikofaktor. Insbesondere Speicherkomponenten und Festplattenlaufwerke gelten als potenzielle Flaschenhälse. Es wird genau beobachtet, ob diese Engpässe die Auslieferungen oder den Ausbau von Rechenzentren verzögern könnten.

    Steigende Speicherpreise könnten zudem auf die Margen drücken. Allerdings verweisen Analysten auf mehrjährige Lieferverträge und die starke Preissetzungsmacht von Nvidia, die einen gewissen Schutz bieten dürften.

    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    Verfasst von Pascal Grunow
