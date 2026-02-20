AbbVie greift auf dem Abnehm-Markt an: Wird das die nächste Milliarden-Chance?

Andererseits steigt die Nachfrage nach Behandlungen gegen Haut- und Volumenverlust nach raschem Gewichtsverlust – ein Effekt, der Beauty-Praxen zusätzliche Patienten bringt - das sogenannte "Ozempic Face".

Der Abnehmboom durch GLP-1-Medikamente verändert nicht nur den Pharmamarkt – er schwappt auch in die Ästhetik. Die Privatbank Berenberg sieht bei AbbVie eine Doppelchance: Einerseits könnte das Unternehmen in der Adipositas-Pipeline schneller vorankommen als viele Rivalen, weil langfristige Begleiterkrankungs-Studien zunächst umgangen werden könnten.

Im Ästhetikgeschäft steht AbbVie laut Berenberg dennoch unter Druck. Die Analysten beobachten eine Verlagerung von klassischen Hyaluron-Fillern hin zu Biostimulatoren, die Volumen schrittweise und natürlicher aufbauen. Das belastet vor allem AbbVies Filler-Marke Juvéderm – Berenberg senkt dafür die Umsatzschätzungen. AbbVie hat zwar mit HArmonyCa einen eigenen Biostimulator, der in Europa zugelassen ist. Doch in vielen Praxen gilt Galdermas Sculptra weiterhin als bevorzugte Option. Entsprechend konservativ fällt der Ausblick der Analysten aus: Für HArmonyCa werden weniger als 150 Millionen US-Dollar Umsatz veranschlagt.

Neue Fantasie könnte ausgerechnet ein Abnehm-Kandidat liefern. Im Fokus steht ABBV-295, ein wöchentlich injizierbares Amylin. Zwischendaten zeigten 8 Prozent Gewichtsverlust nach 6 Wochen bei gesunden Probanden. Entscheidend werden die erwarteten 12-Wochen-Daten zur Jahresmitte: Mehr als 10 Prozent Gewichtsverlust bei weniger als 50 Prozent Magen-Darm-Nebenwirkungen wären aus Sicht von Berenberg ein überzeugendes Profil. AbbVie stellt zudem eine monatliche Dosis in Aussicht.

Berenberg bekräftigt die Einstufung Kaufen und ein Kursziel von 275 US-Dollar – rund 20 Prozent Aufwärtspotenzial. Zusätzlich verweisen die Analysten auf eine gute Visibilität für etwa 7 Prozent jährliches Wachstum bis 2030 und mehrere Katalysatoren 2026, darunter Studiendaten zu Epkinly und Rinvoq sowie eine erwartete Zulassung für Tavapadon bei Parkinson. Bewertungsseitig notiert AbbVie laut Berenberg für 2027 beim 14,2-fachen erwarteten Gewinn und damit auf Sektorniveau.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion





