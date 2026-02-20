Merz ruft CDU zur Geschlossenheit auf

STUTTGART (dpa-AFX) - Bundeskanzler Friedrich Merz hat die CDU zu gemeinsamer Unterstützung für die Regierungsarbeit aufgerufen. "Wenn wir geschlossen sind, dann können wir alles zusammen erreichen", sagte der CDU-Chef zu Beginn des Parteitags in Stuttgart. Dieses Signal solle von dem Kongress gegeben werden. Die CDU stehe in der Verantwortung und fühle sich ihr verpflichtet. "Gemeinsam wollen wir dieser Verantwortung gerecht werden."

Merz sagte: "Die Welt ordnet sich neu, Europa steht unter Druck, und Deutschland ist stärker gefragt als je zuvor." Als Partei, die wieder die Bundesregierung stelle, stehe sie vor großen Aufgaben. Der Kanzler nannte unter anderem wirtschaftliche Stärke und Sicherheit sowie den Sozialstaat tragfähig zu erhalten und die Gesellschaft wieder zusammenzubringen.