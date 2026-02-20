    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    93 Aufrufe 93 0 Kommentare 0 Kommentare

    Merz ruft CDU zur Geschlossenheit auf

    Für Sie zusammengefasst
    • Merz ruft CDU zu geschlossener Unterstützung!!!
    • Merz: Welt ordnet sich neu, Europa unter Druck
    • Merz zur Wiederwahl; Merkel erschien, Applaus!
    Merz ruft CDU zur Geschlossenheit auf
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    STUTTGART (dpa-AFX) - Bundeskanzler Friedrich Merz hat die CDU zu gemeinsamer Unterstützung für die Regierungsarbeit aufgerufen. "Wenn wir geschlossen sind, dann können wir alles zusammen erreichen", sagte der CDU-Chef zu Beginn des Parteitags in Stuttgart. Dieses Signal solle von dem Kongress gegeben werden. Die CDU stehe in der Verantwortung und fühle sich ihr verpflichtet. "Gemeinsam wollen wir dieser Verantwortung gerecht werden."

    Merz sagte: "Die Welt ordnet sich neu, Europa steht unter Druck, und Deutschland ist stärker gefragt als je zuvor." Als Partei, die wieder die Bundesregierung stelle, stehe sie vor großen Aufgaben. Der Kanzler nannte unter anderem wirtschaftliche Stärke und Sicherheit sowie den Sozialstaat tragfähig zu erhalten und die Gesellschaft wieder zusammenzubringen.

    Wie groß ist die Zustimmung zu Merz?

    Merz stellt sich zur Wiederwahl als Vorsitzender - erstmals als Regierungschef. Angesichts des holprigen Starts der schwarz-roten Bundesregierung wird mit Spannung erwartet, wie groß die Zustimmung ausfällt. Bei seiner ersten Wiederwahl erhielt er 2024 nach CDU-Zählung 89,81 Prozent. Anders als andere Parteien rechnet die CDU Enthaltungen als ungültige Stimmen.

    Als Ehrengast nahm die frühere Kanzlerin und Ex-Vorsitzende Angela Merkel am Auftakt des zweitägigen Kongresses teil. Sie bekam bei ihrer Begrüßung durch Merz starken Applaus der Delegierten. Merkel kam erstmals nach dem Ende ihrer Regierungszeit wieder zu einem CDU-Bundesparteitag./sam/bk/mfi/poi/DP/jha






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Merz ruft CDU zur Geschlossenheit auf Bundeskanzler Friedrich Merz hat die CDU zu gemeinsamer Unterstützung für die Regierungsarbeit aufgerufen. "Wenn wir geschlossen sind, dann können wir alles zusammen erreichen", sagte der CDU-Chef zu Beginn des Parteitags in Stuttgart. Dieses Signal …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     