Mehr Gratis-CO2-Zertifikate für Chemieindustrie

Leute, jeder Post, der den Namen "Baumann" enthält, trägt hier nichts bei. Morgen zählt - nicht gestern.





Die Nachricht heute musste ich erstmal in Ruhe für mich sezieren. Zugegebenermaßen hätte ich es mir anders gewünscht. Mein Idealszenario war "Sieg auf ganzer Linie vor dem SC + ergebniswirksame Auflösung der Rückstellungen".





Ein Vergleichszenario wie nun eingetreten habe ich zwar für möglich gehalten, aber darauf gehofft, dass es nicht so kommt. Ich hätte mir gewünscht, dass die flüssigen Mittel nach dem SC Urteil für Wachstum frei sind (bspw. M&A).





Sei es drum. Ich kann den Vorstand verstehen. Das Gesamtpaket ist letztlich ein Befreiungsschlag, der Zukunftssicherheit schafft. Nicht zu vergessen: Glyphosat und PCB sind gelöst sofern die Gerichte den Vergleichen zustimmen.





Bzgl. PCB gibt es eventuell noch ein paar Euros von den Versicherungen. Und sollte der SC eine Entscheidung pro Bayer fällen, gibt es noch ein paar EUR aus laufenden Verfahren, die vom Vergleich ausgenommen sind.





Kurzum: nach einer ersten Enttäuschung werte ich den Vergleich nun so, dass er die Kursentwicklung nach unten weitgehend abschneidet. Auch wenn nach oben nun nicht mehr das ganz große Überraschungsmoment samt Kurssprung zu erwarten ist. Die Bewertung der Aktie wird sich nun zunehmend am rein wirtschaftlichen Potenzial orientieren. Da eine Zerschlagung sicher keine sehr realistische Option ist, müssen wir Bayer als Ganzes bewerten. 60-70 EUR sind hier meiner Meinung nach sicherlich erreichbar wenn sich das allgemeine Marktumfeld nicht eintrübt. Ich bleibe an Bord.