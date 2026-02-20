Schneider
Mehr Gratis-CO2-Zertifikate für Chemieindustrie
- Schneider fordert mehr Gratis-CO2-Zertifikate.
- Emissionshandel verbindet Klima und Wirtschaft
- Keine Änderung der Gesamtzahl Chemie entlasten
BERLIN (dpa-AFX) - Umweltminister Carsten Schneider dringt in Brüssel darauf, dass die Chemieindustrie mehr kostenlose Treibhausgas-Zertifikate bekommt als geplant. "Die Chemiebranche steht unter internationalem Druck und das nehmen wir ernst", sagte der SPD-Politiker. Nötig seien kurzfristig "realistischere Maßstäbe für die Zuteilung kostenloser Emissionsrechte". "Das kann ein Beitrag zur Entlastung der Chemieindustrie werden, darf aber nicht der einzige Schritt bleiben", sagte Schneider.
Der Emissionshandel gilt als wichtigstes Klimaschutz-Instrument der EU. Große Unternehmen, die Brennstoffe wie Erdgas, Heizöl, Benzin und Diesel verkaufen, müssen je nach ausgestoßenem CO2 Emissionszertifikate vorweisen. Politisch wird eine Obergrenze dafür festgelegt, die über die Jahre sinkt. Dies soll zu mehr Klimaschutz führen.
Die Zertifikate werden versteigert, viele Industrieunternehmen bekommen einen Teil ihrer Zertifikate aktuell aber noch kostenfrei. So will man unter anderem verhindern, dass emissionsintensive Industrien in andere Länder verlagert werden. Die kostenlose Zuteilung soll jedoch schrittweise auslaufen.
Schneider betonte, der Emissionshandel funktioniere gut. "Er verbindet erfolgreich Klimaschutz und wirtschaftliche Stärke - und das soll auch so bleiben." Die Rahmenbedingungen müssten aber so gestaltet werden, dass Deutschland und Europa starke Chemiestandorte blieben. An der Gesamtzahl der vergebenen CO2-Zertifikate soll sich nichts ändern./tam/DP/jha
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Bayer Aktie
Die Bayer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,17 % und einem Kurs von 49,09 auf Tradegate (20. Februar 2026, 11:15 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Bayer Aktie um +0,53 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,84 %.
Die Marktkapitalisierung von Bayer bezifferte sich zuletzt auf 43,29 Mrd..
Bayer zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,2200 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 47,20EUR. Von den letzten 5 Analysten der Bayer Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 25,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 54,00EUR was eine Bandbreite von -43,27 %/+22,53 % bedeutet.
https://www.handelsblatt.com/unternehmen/industrie/bayer-glyphosat-produktion-erhaelt-schutzstatus-der-us-regierung/100199046.html
Bayer versucht derzeit alles, um seine finanzielle Lage möglichst defensiv darzustellen. Vielleicht besteht eine Chance, dass so der Supreme Court positiv beeinflusst werden kann.
Sollte das Supreme‑Court‑Verfahren abgeschlossen sein, hoffe ich, dass Bayer wieder die Grundlage hat, die Dividende anzuheben – vielleicht auf rund 1,50 €. In meinem Fall würde das einer Dividendenrendite von fast 4 % entsprechen.
Den Absturz der Aktie habe ich leider voll miterlebt:
Ich bin 2022 groß bei 53 € eingestiegen und habe 2023 bei knapp 60 € nochmal deutlich nachgekauft. Erst durch die langfristigen monatlichen Sparpläne konnte ich meinen Einstandskurs auf etwa 38 € senken. Trotzdem gehe ich davon aus, dass mich die Aktie noch vermutlich die nächsten 15 Jahre begleiten wird.
Leute, jeder Post, der den Namen "Baumann" enthält, trägt hier nichts bei. Morgen zählt - nicht gestern.