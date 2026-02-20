DZ BANK stuft Zurich Insurance Group auf 'Verkaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Zurich von 514 auf 517 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. Der Versicherer habe 2025 ein Rekordergebnis erzielt, schrieb Thorsten Wenzel in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die mögliche Übernahme von Beazley berge aber das Risiko einer Kapitalerhöhung und bringe Zurich in eine hohe Abhängigkeit zu wachstumsstarken, aber auch schwer zu kalkulierenden Cyber-Risiken./mf/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: 20.02.2026 / 08:22 / MESZErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2026 / 08:33 / MESZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Zurich Insurance Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,58 % und einem Kurs von 620,6EUR auf Lang & Schwarz (20. Februar 2026, 11:20 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Thorsten Wenzel

Analysiertes Unternehmen: Zurich Insurance Group

Aktieneinstufung neu: negativ

Währung: CHF

Zeitrahmen: 12m



