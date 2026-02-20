BERENBERG stuft CARL ZEISS MEDITEC AG auf 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Carl Zeiss Meditec von 35 auf 30 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Nach dem im Januar zurückgezogenen Jahresausblick sowie den vor gut einer Woche veröffentlichten, schwachen Quartalszahlen bleibe er mit Blick auf den Medizintechnikkonzern vorsichtig, schrieb Sam England in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Trotz des rund 80-prozentigen Kursrückgangs in den vergangenen fünf Jahren stehe Carl Zeiss immer noch vor erheblichen Herausforderungen./rob/gl/jhaVeröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 16:59 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Carl Zeiss Meditec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,15 % und einem Kurs von 26,94EUR auf Tradegate (20. Februar 2026, 11:14 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Sam England

Analysiertes Unternehmen: CARL ZEISS MEDITEC AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 30

Kursziel alt: 35

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



