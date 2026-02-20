RBC stuft DANONE auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Danone nach Zahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 74 Euro belassen. "Krise, welche Krise?" überschrieb James Edwardes Jones am Freitag seine Einschätzung, die dem Nahrungsmittelkonzern eine solide Geschäftsentwicklung im Schlussquartal und 2025 attestiert. Dazu liege der Ausblick auf 2026 im Rahmen der mittelfristigen Wachstumsziele. Der Experte verwies auch darauf, dass Danone keine wesentlichen Auswirkungen des Rückrufs von Babynahrung auf die eigenen Finanzkennziffern erwarte - im Gegensatz zu Konkurrent Nestle, der die daraus resultierende Umsatzbeeinträchtigung für das laufende Quartal auf 90 Basispunkte beziffere./rob/gl/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: 20.02.2026 / 01:54 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2026 / 01:54 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die DANONE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,10 % und einem Kurs von 73,58EUR auf Tradegate (20. Februar 2026, 11:23 Uhr) gehandelt.





