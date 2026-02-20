Thyssenkrupp nach Kaufempfehlung weiter auf Erholungskurs

Jefferies-Analyst Tommaso Castello sieht die jüngste Korrektur der Thyssenkrupp-Aktie als Einstiegschance in eine interessante Anlagestory. An seiner Einschätzung des Unternehmens änderte sich nach den Quartalszahlen nichts. Dank des Rückenwinds seitens der Politik und der Umstrukturierung sieht er Ergebnispotenzial im EU-Stahlgeschäft und erhöhte seine operative Ergebnisprognose (Ebitda) für 2026. Damit liegt der Experte rund 6 Prozent über der durchschnittlichen Markterwartung.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Thyssenkrupp haben am Freitag nach einer Kaufempfehlung der Investmentbank Jefferies ihren Erholungskurs fortgesetzt. Die Papiere der Essener kletterten am Vormittag um 4,5 Prozent auf 11,25 Euro und waren damit in der Spitzengruppe im MDax . Das jüngste Siebenjahres-Hoch bei fast 12,48 Euro rückt nun wieder in den Fokus. Am Donnerstag vergangener Woche waren die Aktien nach enttäuschenden Quartalszahlen des Industrie- und Stahlkonzerns zeitweise um mehr als 12 Prozent eingebrochen.

Ein Verkauf des europäischen Stahlgeschäfts, ein potenzieller Börsengang oder Verkauf von TK Elevator und eine Abspaltung des Werkstoffgeschäfts könnten für die Aktionäre weitere Werte freisetzen, glaubt Castello. Er schraubte das Kursziel von 12,50 auf 13,00 Euro hoch und hob die Aktie von "Hold" auf "Buy".

Die Anteilsscheine von Thyssenkrupp haben sich seit ihrem Rekordtief im Herbst 2024 bei rund 2,08 Euro zuletzt versechsfacht. Im Bereich ihrer 200-Monats-Linie ging ihnen dann zuletzt etwas die Luft aus. Bis zum Rekord bei gut 35 Euro aus dem Jahr 2007 ist es noch ein weiter Weg. Für das laufende Jahr steht aber immerhin ein Wertzuwachs von knapp 21 Prozent zu Buche./edh/ag/men

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ThyssenKrupp Aktie Die ThyssenKrupp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,50 % und einem Kurs von 11,27 auf Tradegate (20. Februar 2026, 11:34 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ThyssenKrupp Aktie um +6,16 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,96 %. Die Marktkapitalisierung von ThyssenKrupp bezifferte sich zuletzt auf 7,07 Mrd.. ThyssenKrupp zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,4000 %. Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 11,143EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 11,000EUR was eine Bandbreite von -12,66 %/-3,93 % bedeutet.



