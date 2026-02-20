    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsThyssenKrupp AktievorwärtsNachrichten zu ThyssenKrupp

    AKTIE IM FOKUS

    133 Aufrufe 133 0 Kommentare 0 Kommentare

    Thyssenkrupp nach Kaufempfehlung weiter auf Erholungskurs

    Für Sie zusammengefasst
    • Jefferies stuft Thyssenkrupp auf Buy, Ziel €13
    • Aktie klettert 4,5% auf 11,25€; Trend erhofft.
    • Jefferies erwartet Wertefreisetzung, Ziel 13€.
    AKTIE IM FOKUS - Thyssenkrupp nach Kaufempfehlung weiter auf Erholungskurs
    Foto: Rolf Vennenbern - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Thyssenkrupp haben am Freitag nach einer Kaufempfehlung der Investmentbank Jefferies ihren Erholungskurs fortgesetzt. Die Papiere der Essener kletterten am Vormittag um 4,5 Prozent auf 11,25 Euro und waren damit in der Spitzengruppe im MDax . Das jüngste Siebenjahres-Hoch bei fast 12,48 Euro rückt nun wieder in den Fokus. Am Donnerstag vergangener Woche waren die Aktien nach enttäuschenden Quartalszahlen des Industrie- und Stahlkonzerns zeitweise um mehr als 12 Prozent eingebrochen.

    Jefferies-Analyst Tommaso Castello sieht die jüngste Korrektur der Thyssenkrupp-Aktie als Einstiegschance in eine interessante Anlagestory. An seiner Einschätzung des Unternehmens änderte sich nach den Quartalszahlen nichts. Dank des Rückenwinds seitens der Politik und der Umstrukturierung sieht er Ergebnispotenzial im EU-Stahlgeschäft und erhöhte seine operative Ergebnisprognose (Ebitda) für 2026. Damit liegt der Experte rund 6 Prozent über der durchschnittlichen Markterwartung.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu MDAX (Performance)!
    Long
    29.385,12€
    Basispreis
    2,41
    Ask
    × 14,64
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    33.723,71€
    Basispreis
    2,12
    Ask
    × 14,33
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Ein Verkauf des europäischen Stahlgeschäfts, ein potenzieller Börsengang oder Verkauf von TK Elevator und eine Abspaltung des Werkstoffgeschäfts könnten für die Aktionäre weitere Werte freisetzen, glaubt Castello. Er schraubte das Kursziel von 12,50 auf 13,00 Euro hoch und hob die Aktie von "Hold" auf "Buy".

    Die Anteilsscheine von Thyssenkrupp haben sich seit ihrem Rekordtief im Herbst 2024 bei rund 2,08 Euro zuletzt versechsfacht. Im Bereich ihrer 200-Monats-Linie ging ihnen dann zuletzt etwas die Luft aus. Bis zum Rekord bei gut 35 Euro aus dem Jahr 2007 ist es noch ein weiter Weg. Für das laufende Jahr steht aber immerhin ein Wertzuwachs von knapp 21 Prozent zu Buche./edh/ag/men

    ThyssenKrupp

    +6,17 %
    +6,16 %
    +6,96 %
    +16,45 %
    +150,84 %
    +110,35 %
    +29,62 %
    -1,77 %
    +47,23 %
    ISIN:DE0007500001WKN:750000

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ThyssenKrupp Aktie

    Die ThyssenKrupp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,50 % und einem Kurs von 11,27 auf Tradegate (20. Februar 2026, 11:34 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ThyssenKrupp Aktie um +6,16 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,96 %.

    Die Marktkapitalisierung von ThyssenKrupp bezifferte sich zuletzt auf 7,07 Mrd..

    ThyssenKrupp zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,4000 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 11,143EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 11,000EUR was eine Bandbreite von -12,66 %/-3,93 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu ThyssenKrupp - 750000 - DE0007500001

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über ThyssenKrupp. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kursentwicklung und Bewertung der ThyssenKrupp-Aktie: Jefferies-Upgrade auf Buy mit 13€-Ziel, Diskussion über Umbau/Abspaltung der Material- und TKMS‑Sparten sowie mögliche Milliardenverkäufe; Auswirkungen auf Fundamentaldaten und Bewertungsmultiples; hohe Volatilität nach jünglicher Korrektur (teils fast 30%), Debatte über Bodenbildung und Anlegergeduld.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber ThyssenKrupp eingestellt.

    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    AKTIE IM FOKUS Thyssenkrupp nach Kaufempfehlung weiter auf Erholungskurs Die Aktien von Thyssenkrupp haben am Freitag nach einer Kaufempfehlung der Investmentbank Jefferies ihren Erholungskurs fortgesetzt. Die Papiere der Essener kletterten am Vormittag um 4,5 Prozent auf 11,25 Euro und waren damit in der Spitzengruppe …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     