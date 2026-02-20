AKTIE IM FOKUS
Thyssenkrupp nach Kaufempfehlung weiter auf Erholungskurs
- Jefferies stuft Thyssenkrupp auf Buy, Ziel €13
- Aktie klettert 4,5% auf 11,25€; Trend erhofft.
- Jefferies erwartet Wertefreisetzung, Ziel 13€.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Thyssenkrupp haben am Freitag nach einer Kaufempfehlung der Investmentbank Jefferies ihren Erholungskurs fortgesetzt. Die Papiere der Essener kletterten am Vormittag um 4,5 Prozent auf 11,25 Euro und waren damit in der Spitzengruppe im MDax . Das jüngste Siebenjahres-Hoch bei fast 12,48 Euro rückt nun wieder in den Fokus. Am Donnerstag vergangener Woche waren die Aktien nach enttäuschenden Quartalszahlen des Industrie- und Stahlkonzerns zeitweise um mehr als 12 Prozent eingebrochen.
Jefferies-Analyst Tommaso Castello sieht die jüngste Korrektur der Thyssenkrupp-Aktie als Einstiegschance in eine interessante Anlagestory. An seiner Einschätzung des Unternehmens änderte sich nach den Quartalszahlen nichts. Dank des Rückenwinds seitens der Politik und der Umstrukturierung sieht er Ergebnispotenzial im EU-Stahlgeschäft und erhöhte seine operative Ergebnisprognose (Ebitda) für 2026. Damit liegt der Experte rund 6 Prozent über der durchschnittlichen Markterwartung.
Ein Verkauf des europäischen Stahlgeschäfts, ein potenzieller Börsengang oder Verkauf von TK Elevator und eine Abspaltung des Werkstoffgeschäfts könnten für die Aktionäre weitere Werte freisetzen, glaubt Castello. Er schraubte das Kursziel von 12,50 auf 13,00 Euro hoch und hob die Aktie von "Hold" auf "Buy".
Die Anteilsscheine von Thyssenkrupp haben sich seit ihrem Rekordtief im Herbst 2024 bei rund 2,08 Euro zuletzt versechsfacht. Im Bereich ihrer 200-Monats-Linie ging ihnen dann zuletzt etwas die Luft aus. Bis zum Rekord bei gut 35 Euro aus dem Jahr 2007 ist es noch ein weiter Weg. Für das laufende Jahr steht aber immerhin ein Wertzuwachs von knapp 21 Prozent zu Buche./edh/ag/men
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ThyssenKrupp Aktie
Die ThyssenKrupp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,50 % und einem Kurs von 11,27 auf Tradegate (20. Februar 2026, 11:34 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ThyssenKrupp Aktie um +6,16 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,96 %.
Die Marktkapitalisierung von ThyssenKrupp bezifferte sich zuletzt auf 7,07 Mrd..
ThyssenKrupp zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,4000 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 11,143EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 11,000EUR was eine Bandbreite von -12,66 %/-3,93 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu ThyssenKrupp - 750000 - DE0007500001
Das denkt die wallstreetONLINE Community über ThyssenKrupp. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber ThyssenKrupp eingestellt.
The Member of the managing body richten so langsam auch ihren Blick in die Zukunft des Unternehmens aus.
Nur die Investoren und die es noch werden wollen trauen dem Braten noch nicht so richtig.
Ich sehe wie Thyssenkrupp mit einer gewaltigen Transformation das Unternehmen in die Zukunft auszurichtet. Das geht natürlich nicht ohne ein Auf und Ab der Kurse und den Stimmungsschwankungen der Investoren .
Aber irgendwie haben alle nur ein Ziel.
Wenn jetzt auch der Vorstand wieder in die Zukunft schaut und bei guten Aktienkursen im unteren Segment zugreift, sollte das auch bestimmt weitere Interessenten anlocken
Ich bleibe daher weiter investiert und setze mein Kursziel jetzt schon höher als 12 €.
Wir sind, glaube ich, noch lange nicht am Ziel.
Das wird leider nicht mehr erwartet, weil Thyssenkrupp bereits in einer seiner größten Transformation seiner Firmengeschichte steckt...den Umbau in eine Holding.... Firmenanteile werden ausgegliedert und ü 50 % werden gehalten.
Für mich eine schlaue Idee...
Könnte ein Erfolg werden, sofern die Anleger Veränderungen nicht scheuen...
Nun ja....... letzte Woche ein Minus von fast 30 %.... ja ...das sind unsere Investoren....
Die Vola ist hier natürlich mehr als sportlich...
Leider werden Investoren mit Nerven aus Stahl immer rarer....sollen mal gehen..wissen schon warum...
die Neuen stehen schon in den Startlöchern...
Stahl aus Deutschland... Qualität halt..und keine Billigimporte...Schrott gibt's zu Genüge aus aller Welt...und das hat seinen Preis...ich denke das weiß auch Thyssenkrupp....
Und seien wir doch mal ehrlich...ein Kurssturz von fast 30 %, tat das echt Not..???
Stellt das Kursbild gern mal auf mind. 10 Jahre ein und macht gern mal eine persönliche Analyse...🧐
https://valorinternational.globo.com/business/news/2026/02/13/thyssenkrupp-reshapes-brazil-operations-after-tkms-spin-off.ghtml