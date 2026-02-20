    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsInfineon Technologies AktievorwärtsNachrichten zu Infineon Technologies

    BE Semi wieder stark - Bofa aber skeptisch für Chip-Branche

    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT/AMSTERDAM (dpa-AFX) - Die Aktien von BE Semiconductor haben am Freitag positiv aus Europas Chipbranche herausgeragt. Sie zogen mit plus 5 Prozent wieder in Richtung Rekordhoch nach positiven Reaktionen auf die Geschäftszahlen vom Vortag. STMicro und der Zulieferer ASML bewegten sich eher wenig und Infineon tendierte schwächer, auch unter Berücksichtigung des Dividendenabschlags von 0,35 Euro.

    Bei BE Semiconductor war es tags zuvor nach dem Rekordlauf zu Gewinnmitnahmen gekommen. Es sei klar gewesen, dass es nach 40 Prozent Kursplus seit dem Jahreswechsel eher schwer würde, mit dem Geschäftsbericht zu begeistern, kommentierte Robert Sanders von der Deutschen Bank. Aber eigentlich waren die gesendeten Signale positiv angesichts weiter hoher Nachfrage und vor allem der möglichen Integration von Technologie der Niederländer in den HBM4E-Chips von Samsung . Eine Entscheidung falle wohl bis Juni. Sanders hob sein Kursziel für BE Semi auf 215 Euro an und damit klar über den jüngsten Höchststand von gut 189 Euro.
    Eher skeptisch sehen die Aktienmarktstrategen der Bank of America Europas Chipbranche und stuften sie nach der "wahnsinnigen Rally" auf "Underweight" ab - raten also zur Untergewichtung in den Anlegerportfolios. Damit gesellen sie sich zu den Herstellern von Investitionsgütern, Bauwerten und Bergbaunternehmen. Denn zyklische Branchen stehen bei den Bofa-Experten um Sebastian Raedler aktuell nicht hoch im Kurs. Sie setzen eher auf "Verstecke vor KI-Risiken" wie Konsumgüter, Telekom und Chemie./ag/lew/mis

     

    Die Infineon Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,41 % und einem Kurs von 45,02 auf Tradegate (20. Februar 2026, 11:34 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Infineon Technologies Aktie um +6,43 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +12,94 %.

    Die Marktkapitalisierung von Infineon Technologies bezifferte sich zuletzt auf 58,77 Mrd..

    Infineon Technologies zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,3500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,7900 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 45,67EUR. Von den letzten 6 Analysten der Infineon Technologies Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 40,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 48,00EUR was eine Bandbreite von -10,95 %/+6,86 % bedeutet.





