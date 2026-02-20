UBS stuft DANONE auf 'Buy'
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Danone nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. Der Nahrungsmittelkonzern habe im vierten Quartal ein überraschend starkes vergleichbares Umsatzwachstum erzielt und zudem die finanziellen Auswirkungen des Rückrufs von Babynahrung als nicht wesentlich klassifiziert, schrieb Guillaume Delmas am Freitag in einer ersten Reaktion./rob/gl/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.02.2026 / 07:09 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die DANONE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,89 % und einem Kurs von 73,74EUR auf Tradegate (20. Februar 2026, 11:30 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
