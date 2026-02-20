Es gibt nur einen wahren "sicheren Hafen" – Gold und Dollar sind es nicht

Ein Blick auf die Korrelation zwischen dem Greenback und dem US-Benchmarkindex S&P 500 zeigt, dass von einer Schutzfunktion der Währung keine Rede sein kann. Im Gegenteil, bei großen Krisen der Vergangenheit, die nicht zufällig ihren Ursprung in der größten Volkswirtschaft der Welt hatten, fiel der US-Dollar zusammen mit den Aktienkursen. Das war beim Platzen der Dotcom-Blase 2000 so, als die Währung an Boden verlor, da das Vertrauen in die US-Wirtschaft (New Economy) erschüttert war, erklärt George Saravelos, weltweiter Leiter FX-Analyse bei der Deutschen Bank.

Lange Zeit galt es als ehernes Gesetz an den Märkten: Wenn es an den Börsen kracht, flüchten Investoren in den US-Dollar . Doch dieses Gesetz hat weder in der Vergangenheit Sinn gemacht noch tut es das jetzt.

Aktuell ist es ähnlich: In der aktuellen Klumpenrisiko-Debatte um die KI-Giganten hat der Greenback erneut seine Schutzfunktion verloren. Er wird vom Jäger zum Gejagten. Wer sein Depot mit US-Dollar absichert, stellt fest, dass der Hedge genau dann versagt, wenn er am dringendsten benötigt wird. Der "Dollar-Exceptionalism" bröckelt an allen Fronten: bei den Renditen, beim Wachstum und vor allem bei der Sicherheit.

Gold wird oft als die ultimative Krisenwährung gepriesen. Doch Gold ist ein psychologisches Asset. In Momenten extremer Panik, wie zu Beginn der Finanzkrise 2008 oder im Corona-März 2020, wurde Gold oft mit den Aktien in die Tiefe gerissen. Warum? Weil Investoren Liquidität brauchten und Gold verkauften, um Schulden zu bedienen oder Nachschusspflichten (Margin Calls) bei ihren Aktienpositionen. Gold kann ein langfristiger Inflationsschutz sein, aber als kurzfristiger, sofort einsatzbereiter "Safe Haven" ist es oft zu volatil.

Hier tritt der Schweizer Franken auf den Plan. Er ist das Gegenteil des US-Dollars: berechenbar, stabil und durch eine extrem solide Fiskalpolitik gedeckt. Während die USA mit astronomischen Schuldenbergen und politischen Grabenkämpfen kämpfen, bietet die Schweiz das Bild einer Festung.

Die drei Assets im direkten Krisen-Check:

Kriterium US-Dollar (USD) Gold (XAU) Schweizer Franken (CHF) Reaktion bei Risk-Off Unzuverlässig; oft korreliert mit US-Risiken. Initial oft volatil, Erholung erst verzögert. Sofortige Aufwertung; verlässlicher Zufluchtsort. Hintergrund Weltleitwährung mit hohem Schuldenrisiko. Sachwert ohne Zinsertrag oder Cashflow. Massive Leistungsbilanzüberschüsse. Zentralbank-Rolle Fed flutet den Markt bei Krisen mit Liquidität, was den USD belastet. Keine zentrale Steuerung möglich. SNB muss oft bremsen, um Aufwertung zu dämpfen.

"Seit den 1980er Jahren, als der US-Aktienmarkt relativ 'riskanter' wurde, ist der US-Dollar kein sicherer Hafen mehr", bringt es Saravelos auf den Punkt. Und die institutionellen Anleger ziehen daraus ihre Konsequenzen. Wenn die rückblickende Korrelation zwischen Aktien und dem US-Dollar zeigt, dass die Absicherung nicht mehr funktioniert, sinkt der Anreiz, die Währung zu halten. Das führt zu einer schleichenden Abkehr vom Greenback, die nichts mit Geopolitik zu tun hat, sondern mit purer Risiko-Mathematik.

Für Anleger bedeutet das: Wer echte Sicherheit sucht, darf sich nicht auf die Größe eines Marktes verlassen, sondern muss auf dessen Qualität schauen. Der US-Dollar mag der Gigant der Finanzwelt sein, aber in stürmischen Zeiten ist der Schweizer Franken der einzige Hafen, der nicht mit den Wellen schwankt. Der Franken bleibt der König der Sicherheit.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion