    StartseitevorwärtsWährungenvorwärtsEUR/CHF WährungvorwärtsNachrichten zu EUR/CHF

    Der Mythos vom Greenback

    1525 Aufrufe 1525 0 Kommentare 0 Kommentare

    Es gibt nur einen wahren "sicheren Hafen" – Gold und Dollar sind es nicht

    Vergessen Sie den US-Dollar als Rettungsanker. Während die Weltleitwährung in Krisen zunehmend mit eigenen Problemen kämpft, erweist sich eine Devise als das letzte unerschütterliche Bollwerk im globalen Finanzsystem.

    Für Sie zusammengefasst
    Der Mythos vom Greenback - Es gibt nur einen wahren "sicheren Hafen" – Gold und Dollar sind es nicht
    Foto: wO-Gemini

    Lange Zeit galt es als ehernes Gesetz an den Märkten: Wenn es an den Börsen kracht, flüchten Investoren in den US-Dollar. Doch dieses Gesetz hat weder in der Vergangenheit Sinn gemacht noch tut es das jetzt.

    Ein Blick auf die Korrelation zwischen dem Greenback und dem US-Benchmarkindex S&P 500 zeigt, dass von einer Schutzfunktion der Währung keine Rede sein kann. Im Gegenteil, bei großen Krisen der Vergangenheit, die nicht zufällig ihren Ursprung in der größten Volkswirtschaft der Welt hatten, fiel der US-Dollar zusammen mit den Aktienkursen. Das war beim Platzen der Dotcom-Blase 2000 so, als die Währung an Boden verlor, da das Vertrauen in die US-Wirtschaft (New Economy) erschüttert war, erklärt George Saravelos, weltweiter Leiter FX-Analyse bei der Deutschen Bank.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu S&P 500!
    Long
    6.316,80€
    Basispreis
    4,88
    Ask
    × 14,99
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    7.422,38€
    Basispreis
    4,61
    Ask
    × 14,98
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Aktuell ist es ähnlich: In der aktuellen Klumpenrisiko-Debatte um die KI-Giganten hat der Greenback erneut seine Schutzfunktion verloren. Er wird vom Jäger zum Gejagten. Wer sein Depot mit US-Dollar absichert, stellt fest, dass der Hedge genau dann versagt, wenn er am dringendsten benötigt wird. Der "Dollar-Exceptionalism" bröckelt an allen Fronten: bei den Renditen, beim Wachstum und vor allem bei der Sicherheit.

    Gold wird oft als die ultimative Krisenwährung gepriesen. Doch Gold ist ein psychologisches Asset. In Momenten extremer Panik, wie zu Beginn der Finanzkrise 2008 oder im Corona-März 2020, wurde Gold oft mit den Aktien in die Tiefe gerissen. Warum? Weil Investoren Liquidität brauchten und Gold verkauften, um Schulden zu bedienen oder Nachschusspflichten (Margin Calls) bei ihren Aktienpositionen. Gold kann ein langfristiger Inflationsschutz sein, aber als kurzfristiger, sofort einsatzbereiter "Safe Haven" ist es oft zu volatil.

    Hier tritt der Schweizer Franken auf den Plan. Er ist das Gegenteil des US-Dollars: berechenbar, stabil und durch eine extrem solide Fiskalpolitik gedeckt. Während die USA mit astronomischen Schuldenbergen und politischen Grabenkämpfen kämpfen, bietet die Schweiz das Bild einer Festung.

    Die drei Assets im direkten Krisen-Check:

    Kriterium US-Dollar (USD) Gold (XAU) Schweizer Franken (CHF)
    Reaktion bei Risk-Off Unzuverlässig; oft korreliert mit US-Risiken. Initial oft volatil, Erholung erst verzögert. Sofortige Aufwertung; verlässlicher Zufluchtsort.
    Hintergrund Weltleitwährung mit hohem Schuldenrisiko. Sachwert ohne Zinsertrag oder Cashflow. Massive Leistungsbilanzüberschüsse.
    Zentralbank-Rolle Fed flutet den Markt bei Krisen mit Liquidität, was den USD belastet. Keine zentrale Steuerung möglich. SNB muss oft bremsen, um Aufwertung zu dämpfen.

    "Seit den 1980er Jahren, als der US-Aktienmarkt relativ 'riskanter' wurde, ist der US-Dollar kein sicherer Hafen mehr", bringt es Saravelos auf den Punkt. Und die institutionellen Anleger ziehen daraus ihre Konsequenzen. Wenn die rückblickende Korrelation zwischen Aktien und dem US-Dollar zeigt, dass die Absicherung nicht mehr funktioniert, sinkt der Anreiz, die Währung zu halten. Das führt zu einer schleichenden Abkehr vom Greenback, die nichts mit Geopolitik zu tun hat, sondern mit purer Risiko-Mathematik.

    Für Anleger bedeutet das: Wer echte Sicherheit sucht, darf sich nicht auf die Größe eines Marktes verlassen, sondern muss auf dessen Qualität schauen. Der US-Dollar mag der Gigant der Finanzwelt sein, aber in stürmischen Zeiten ist der Schweizer Franken der einzige Hafen, der nicht mit den Wellen schwankt. Der Franken bleibt der König der Sicherheit.

    Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion


    Reports
    Favoritenwechsel - diese 5 Werte sollten Anleger im Depot haben!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurIngo Kolf
    5 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Der Mythos vom Greenback Es gibt nur einen wahren "sicheren Hafen" – Gold und Dollar sind es nicht Vergessen Sie den US-Dollar als Rettungsanker. Während die Weltleitwährung in Krisen zunehmend mit den eigenen Problemen kämpft, erweist sich eine Devise als das letzte unerschütterliche Bollwerk im globalen Finanzsystem.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     