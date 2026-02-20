    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHochtief AktievorwärtsNachrichten zu Hochtief

    Aktie nicht zu stoppen

    Hochtief im Höhenflug: US-Tochter liefert das Signal: Auftragseingang verdoppelt

    Schon 22 Prozent Kursplus seit Jahresanfang, vom 12-Monats-Tief verdreifacht. Die Aktie von Baukonzern Hochtief ist aktuell die spannendste Geschichte im MDAX und schwimmt auf der Rechenzentrums-Euphorie-Welle.

    Foto: Olaf Schülke - Süddeutsche Zeitung Photo

    Die Aktie von Baukonzern Hochtief kennt aktuell kein Halten. Am Freitag geht es 5 Prozent nach oben auf ein weiteres Allzeithoch. Maßgeblicher Wachstumstreiber für den Essener MDAX-Konzern sind der Bau von KI-Rechenzentren, die in großem Stil von großen Tech-Firmen nachgefragt werden. Auch die Infrastrukturmaßnahmen in Deutschland und international, unterstützt durch massive Sondervermögen, tragen zur positiven Geschäftsentwicklung bei. 

    Am Donnerstag hatte das Unternehmen Zahlen vorgelegt. Der Auftragseingang kletterte im vierten Quartal währungsbereinigt um 76 Prozent im Konzern, bei der US-Tochter Turner sogar um 100 Prozent. Jefferies verweist zudem auf eine Book-to-Bill-Rate von rund 1,5 und auf weitere zehn bis zwölf Milliarden Euro an bevorzugten, aber noch nicht vergebenen Rechenzentrumsprojekten außerhalb des Auftragsbestands.

    Im 4. Quartal stieg der Konzernumsatz auf 10,13 Milliarden Euro nach 9.725 Millionen Euro im Vorjahr, das operative Vorsteuerergebnis legte auf 403 Millionen Euro zu. Turner wuchs kräftig: Der Umsatz sprang auf 7,03 Milliarden Euro, das operative Vorsteuerergebnis auf 293 Millionen Euro; die Marge verbesserte sich auf 4,2 Prozent. Die Nettoverschuldung sank auf 97 Millionen Euro.

     

    Das Analysehaus Jefferies sieht nach dem starken Lauf der Aktie nur noch begrenztes Aufwärtspotenzial. Das Kursziel steigt wegen niedrigerer Nettoschulden um 4 Prozent auf 387 Euro, das Votum bleibt bei Halten.

    Die Analysten halten die Konzernprognose für traditionell konservativ und belässt die eigenen Schätzungen leicht oberhalb der Zielspanne. Für 2026 kalkuliert das Haus weiterhin mit rund 32 Prozent Gewinnwachstum und einem operativen Nettogewinn von 1,03 Milliarden Euro. Mittelfristig sehen die Analysten weiteres Potenzial durch Infrastrukturprogramme in Deutschland sowie Impulse vom Großaktionär ACS. Kurzfristig dürfte der Fokus nun auf den Zahlen zum ersten Quartal im Mai liegen – sie gelten als nächster Kurstreiber.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Hochtief Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,99 % und einem Kurs von 412,4EUR auf Tradegate (20. Februar 2026, 11:51 Uhr) gehandelt.


