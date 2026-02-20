UBS stuft AIR LIQUIDE(L) auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Air Liquide nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 200 Euro belassen. Geoff Haire sieht das operative Ergebnis (underlying Ebit) des Gasekonzerns im zweiten Geschäftshalbjahr 2025 knapp unter der Konsensschätzung. Zudem gehe Air Liquide weiter von einer Verbesserung der Ebit-Margen um jeweils einen Prozentpunkt 2026 und 2027 aus, schrieb er am Freitag in einer ersten Reaktion./rob/gl/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: 20.02.2026 / 07:31 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Air Liquide Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,65 % und einem Kurs von 173,8EUR auf Tradegate (20. Februar 2026, 11:48 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Geoff Haire

Analysiertes Unternehmen: AIR LIQUIDE(L)

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 200

Kursziel alt: 200

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



