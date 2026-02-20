BERNSTEIN RESEARCH stuft RYANAIR HLDGS auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Ryanair auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 28,25 Euro belassen. Die größte Veränderung in der Branche sei im vergangenen Monat gewesen, dass der CO2-Preis um 30 Prozent gesunken sei wegen einer potenziellen Abschwächung des Emissionshandels, schrieb Alex Irving in einer am Freitag vorliegenden Studie. Für Fluggesellschaften sei dies bedeutungsvoll. Das vierte Quartal lasse außerdem auf eine starke Nachfrage im Interkontinental- und Nordatlantikverkehr hoffen./tih/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: 20.02.2026 / 06:35 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2026 / 06:35 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Ryanair Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,19 % und einem Kurs von 26,72EUR auf Tradegate (20. Februar 2026, 11:21 Uhr) gehandelt.



