Diese Aktie zahlt satte +4,75 % Dividende, aber ist sie ein guter Deal?

Die BAWAG Group ist eine der führenden Banken in Österreich, bekannt für ihre kundenorientierten Finanzlösungen und digitale Innovationskraft.

Dividenden & passives Einkommen: Mit BAWAG Group nachhaltige Einkommensströme aufbauen

BAWAG Group gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +4,75 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +15,81 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 10,63 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide.

Wer vor fünf Jahren in BAWAG Group investiert hat, konnte eine Gesamtrendite von +227,41 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.

