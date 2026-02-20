Cashflow für Anleger
Diese Aktie zahlt satte +4,75 % Dividende, aber ist sie ein guter Deal?
Mit einer Dividendenrendite von +4,75 % und stabilen Erträgen zeigt diese Aktie, wie sich regelmäßige Ausschüttungen und Kursdisziplin verbinden lassen.
Die BAWAG Group ist eine der führenden Banken in Österreich, bekannt für ihre kundenorientierten Finanzlösungen und digitale Innovationskraft.
Dividenden & passives Einkommen: Mit BAWAG Group nachhaltige Einkommensströme aufbauen
BAWAG Group gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +4,75 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +15,81 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 10,63 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung
solide.
Wer vor fünf Jahren in BAWAG Group investiert hat, konnte eine Gesamtrendite von +227,41 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.
BAWAG Group verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert und zahlt derzeit +4,75 %.
Mit +4,75 % Dividendenrendite bietet BAWAG Group ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +15,81 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells.
Langfristige Anleger schätzen BAWAG Group für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +4,75 %, das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 10,63.
BAWAG Group weißt eine Marktkapitalisierung von 10,43 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +4,75 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.
BAWAG Group Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 20.02.2026
Am heutigen Handelstag konnte die BAWAG Group Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +0,97 % im Plus. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?
Beispielrechnung für 12.000€ Euro Jahresdividende
Für eine jährliche Dividende von 12.000€ wird, bei einer Dividendenrendite von +4,75 %, eine Investition von etwa 252.632€ benötigt.
|Jahr
|Dividende je Aktie
|Veränderung YoY
|Rendite (%)
|2026
|6,25
|+13,64 %
|+4,75 %
|2025
|5,50
|+10,00 %
|+6,56 %
|2024
|5,00
|+35,14 %
|+8,33 %
|2023
|3,70
|+23,33 %
|+8,00 %
|2022
|3,00
|0,00 %
|+6,53 %
Warum BAWAG Group für passives Einkommen geeignet ist
- Attraktive Dividendenrendite: +4,75 %
- Stetiges Dividendenwachstum: +15,81 % durchschnittliches jährliches Ausschüttungswachstum
- Bewertung: KGV von 10,63
- Langfristiges Einkommenspotenzial: Regelmäßige Ausschüttungen
BAWAG Group Aktie Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+0,15 %
|1 Monat
|-1,32 %
|3 Monate
|+20,20 %
|1 Jahr
|+45,25 %
Informationen zur BAWAG Group Aktie
Es gibt 77 Mio. BAWAG Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 10,43 Mrd. € wert.
BAWAG Group Aktie jetzt kaufen?
Ob die BAWAG Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur BAWAG Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.