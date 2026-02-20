    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsFTSE 100 IndexvorwärtsNachrichten zu FTSE 100

    Aktien Europa

    Leichte Gewinne - Luxuswerte gefragt

    Für Sie zusammengefasst
    • Europäische Börsen leicht im Plus, warten noch
    • Luxussektor stark: Moncler +12%, LVMH +3% u.a.
    • Danone starkes Q4, China-Probleme und Rückrufe
    Aktien Europa - Leichte Gewinne - Luxuswerte gefragt
    Foto: Greg Montani - Pexels

    PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Die europäischen Aktienmärkte haben am Freitag leicht zugelegt. Das Auf und Ab der Vortage setzte sich damit fort. Der EuroStoxx 50 gewann gegen Mittag 0,49 Prozent auf 6.089,13 Punkte.

    Außerhalb der Eurozone legte der britische Leitindex FTSE 100 um 0,68 Prozent auf 10.699,76 Zähler zu, während der Schweizer SMI um 0,18 auf 13.825,09 Punkte anzog.

    Die Anleger lehnten sich zurück und "warten auf die Veröffentlichung der anstehenden makroökonomischen Daten am Nachmittag in den USA", so Andreas Lipkow, Marktanalyst beim Broker CMC Markets. "Die Stimmung bleibt verhalten positiv, wird jedoch durch die Eskalationstendenzen zwischen den USA und dem Iran eingetrübt."

    Stärkster Sektor waren die Luxuswerte. Die Aktien von Moncler trieben den Sektor mit einem Kurssprung von zwölf Prozent an. Analyst Adam Cochrane von der Deutschen Bank sprach von einem starken Schlussquartal des Herstellers hochpreisiger Jacken. Auch der Jahresauftakt sei vielversprechend verlaufen und liefere damit dem Luxussektor positive Impulse. LVMH etwa kletterten um drei Prozent.

    Unter den ebenfalls gefragten Baustoffwerten gewannen Sika 2,4 Prozent. Das Bauchemieunternehmen hatte nach Ansicht der Analysten von RBC etwas besser als erwartete Zahlen vorgelegt. Auch der Ausblick kam gut an.

    Im Chemiesektor kletterten Air Liquide um 3,7 Prozent. Der französische Gase-Hersteller hatte das vergangene Jahr trotz stagnierender Einnahmen mit mehr Gewinn abgeschlossen. Konzernchef Francois Jackow will die operative Marge nun noch stärker nach oben treiben als bisher geplant war.

    Nicht ganz so gut war das Echo auf die Zahlen von Danone . Der Lebensmittelkonzern hatte Ende 2025 zwar von einer starken Nachfrage nach proteinreichen Joghurts und Gesundheitsdrinks profitiert. Für Analyst David Hayes vom Investmenthaus Jefferies wurde das überraschend starke organische Umsatzwachstum im Schlussquartal allerdings durch kleinere Enttäuschungen etwa bei der Absatzentwicklung und im China-Geschäft etwas getrübt. Die Rückrufe für Babynahrung sorgten zudem für anhaltende Unsicherheit. Die Aktie tendierte kaum verändert./mf/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie

    Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,61 % und einem Kurs von 173,8 auf Tradegate (20. Februar 2026, 11:53 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie um +4,68 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,94 %.

    Die Marktkapitalisierung von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton bezifferte sich zuletzt auf 271,39 Mrd..

    LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 13,000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,4600 %.

    Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 639,10EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 570,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 706,00EUR was eine Bandbreite von +4,43 %/+29,35 % bedeutet.




    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
