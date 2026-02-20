BERNSTEIN RESEARCH stuft IAG Pence auf 'Outperform'
Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für International Airlines Group (IAG) auf "Outperform" mit einem Kursziel von 490 Pence belassen. Die größte Veränderung in der Branche sei im vergangenen Monat gewesen, dass der CO2-Preis um 30 Prozent gesunken sei wegen einer potenziellen Abschwächung des Emissionshandels, schrieb Alex Irving in einer am Freitag vorliegenden Studie. Für Fluggesellschaften sei dies bedeutungsvoll. Das vierte Quartal lasse außerdem auf eine starke Nachfrage im Interkontinental- und Nordatlantikverkehr hoffen. IAG sei dafür am besten positioniert./tih/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.02.2026 / 06:35 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2026 / 06:35 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.02.2026 / 06:35 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2026 / 06:35 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die International Consolidated Airlines Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,46 % und einem Kurs von 5,006EUR auf Tradegate (20. Februar 2026, 11:13 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH
Analyst: Alex Irving
Analysiertes Unternehmen: IAG Pence
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 4,9
Kursziel alt: 4,9
Währung: GBP
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Alex Irving
Analysiertes Unternehmen: IAG Pence
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 4,9
Kursziel alt: 4,9
Währung: GBP
Zeitrahmen: 12m
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte