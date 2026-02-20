ThyssenKrupp Aktie klettert nach oben - +4,74 % - 20.02.2026

Am heutigen Handelstag konnte die ThyssenKrupp Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +4,74 % im Plus. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die ThyssenKrupp Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -2,06 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 11,315€, mit einem Plus von +4,74 %. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

ThyssenKrupp ist ein diversifiziertes deutsches Industrieunternehmen, das Stahl, Automobilkomponenten, Aufzüge, Anlagenbau und Marinesysteme anbietet. Es ist führend in der Stahl- und Aufzugsindustrie. Wichtige Konkurrenten sind ArcelorMittal, Siemens und Kone. Technologische Innovationen und eine breite Produktpalette sind seine Alleinstellungsmerkmale.

Mit dem heutigen Gewinn bestätigt die ThyssenKrupp Aktie die positive Drei-Monats-Bilanz von +14,33 %.

Allein seit letzter Woche ist die ThyssenKrupp Aktie damit um +4,68 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +4,37 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von ThyssenKrupp +15,72 % gewonnen.

Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,60 % geändert.

ThyssenKrupp Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +4,68 % 1 Monat +4,37 % 3 Monate +14,33 % 1 Jahr +85,63 %

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kursentwicklung und Bewertung der ThyssenKrupp-Aktie: Jefferies-Upgrade auf Buy mit 13€-Ziel, Diskussion über Umbau/Abspaltung der Material- und TKMS‑Sparten sowie mögliche Milliardenverkäufe; Auswirkungen auf Fundamentaldaten und Bewertungsmultiples; hohe Volatilität nach jünglicher Korrektur (teils fast 30%), Debatte über Bodenbildung und Anlegergeduld.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber ThyssenKrupp eingestellt.

Informationen zur ThyssenKrupp Aktie

Es gibt 623 Mio. ThyssenKrupp Aktien. Damit ist das Unternehmen 7,06 Mrd.EUR € wert.

Die Aktien von Thyssenkrupp haben am Freitag nach einer Kaufempfehlung der Investmentbank Jefferies ihren Erholungskurs fortgesetzt. Die Papiere der Essener kletterten am Vormittag um 4,5 Prozent auf 11,25 Euro und waren damit in der Spitzengruppe …

Der Dax hat sich am Freitag vorerst über 25.000 Punkten behauptet. Für eine weitere Annäherung an das Rekordhoch von Mitte Januar bei gut 25.507 Punkten fehlten dem Leitindex jedoch die Impulse. Zuletzt kam er mit 25.057 Punkten auf ein knappes …

EQS Stimmrechtsmitteilung: thyssenkrupp AG thyssenkrupp AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung 20.02.2026 / 10:03 CET/CEST Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS News - ein …

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Fortum, Salzgitter und Co.

Fortum, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,46 %. Salzgitter notiert im Minus, mit -0,27 %. voestalpine notiert im Plus, mit +0,21 %. ArcelorMittal legt um +0,88 % zu

Ob die ThyssenKrupp Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur ThyssenKrupp Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.