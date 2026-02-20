BERNSTEIN RESEARCH stuft FRAPORT AG auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Fraport auf "Outperform" mit einem Kursziel von 84 Euro belassen. Flughafenbetreiber seien im Januar mit ihrem Verkehrsaufkommen robust in das Jahr gestartet, schrieb Alex Irving in einer am Freitag vorliegenden Studie. Eine viel diskutierte Verlangsamung sei noch nicht eingetreten, stehe aber wohl noch bevor./tih/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: 20.02.2026 / 06:35 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2026 / 06:35 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Fraport Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,73 % und einem Kurs von 82,45EUR auf Tradegate (20. Februar 2026, 11:33 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Alex Irving

Analysiertes Unternehmen: FRAPORT AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 84

Kursziel alt: 84

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



