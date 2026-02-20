Umsatzspitzenreiter
Die meistgehandelten Hebelprodukte und Zertifikate - 20.02.26
Foto: boris roessler - picture alliance/dpa
In den folgenden Tabellen finden sie die umsatzstärksten Knockouts, Optionsscheine und Zertifikate vom 20.02.26 (Stand 12:00 Uhr).
Bei den zugrundelegenden Basiswerten ist EURO STOXX 50 Price Index (+0,37 %) genz vorne. Gefolgt von DAX Performance (+0,26 %), Silber (+2,75 %), NASDAQ 100 (+0,17 %), Gold (+0,76 %).
Anzeige
Präsentiert von
Knockouts
|Basiswert
|WKN
|Typ
|Hebel
|Umsatz
|DAX Performance
|DY8VCA
|Short
|46,17
|463,26 Tsd.
|Dow Jones Industrial Average Excess Return
|DU2PDD
|Long
|16,02
|154,58 Tsd.
Optionsscheine
|Basiswert
|WKN
|Typ
|Omega
|Umsatz
|Bayer AG
|VJ2V0Y
|Long
|3,70
|116,85 Tsd.
|Allianz SE
|DY2HNY
|Long
|7,51
|34,35 Tsd.
|Deutsche Telekom AG
|SJ799C
|Long
|6,16
|26,55 Tsd.
|NASDAQ 100
|PG3S9Z
|Short
|6,25
|26,00 Tsd.
|Vonovia SE
|DQ4S5J
|Long
|6,71
|18,20 Tsd.
Zertifikate
|Basiswert
|Art
|WKN
|Umsatz
|EURO STOXX 50 Price Index
|
Bonus Garantie
|DB9U7R
|628,05 Tsd.
|NASDAQ 100
|
Classic
|SD1RB5
|211,58 Tsd.
|Rheinmetall AG
|
Classic
|SB0BZ6
|186,33 Tsd.
|EURO STOXX 50 Price Index
|
Bonus Garantie
|DB9U1G
|122,18 Tsd.
|TOPIX
|
Bonus Garantie
|PN99GD
|112,74 Tsd.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte