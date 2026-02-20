    StartseitevorwärtsFuturesvorwärtsBUND Future FuturevorwärtsNachrichten zu BUND Future

    Kaum bewegt - Fokus auf US-Preisdaten

    • Euro-Bund +0,03% auf 129,35; 10J-Rendite 2,73%
    • Rally erlahmt: Iran-Konflikt kann Ölpreise+Inf
    • Fed warnt; starke US-Jobs erschweren Zinssenk.
    Deutsche Anleihen - Kaum bewegt - Fokus auf US-Preisdaten
    Foto: Dimitry Anikin - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben sich am Freitag nach dem jüngsten Anstieg kaum von der Stelle bewegt. Der richtungweisende Euro-Bund-Future legte um 0,03 Prozent auf 129,35 Punkte zu. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe betrug 2,73 Prozent.

    Der leichte Aufschwung am Anleihenmarkt seit Anfang des Monats ist zuletzt etwas erlahmt. Analyst Rene Albrecht von der DZ Bank sah mehrere Gründe, die die Anleihekurse bremsen. So hätten zwar zuletzt wieder Befürchtungen um sich gegriffen, dass trotz diplomatischer Bemühungen über das iranische Atomprogramm die USA einen Militärschlag gegen den Iran ausführen könnten. Doch entgegen der Logik des sicheren Hafens hätten Staatsanleihen ihre Rally nicht wieder aufgenommen. Denn ein Konflikt im Mittleren Osten könnte einen ölpreisbedingten Inflationsschub auslösen und so die Renditen in die Höhe treiben.

    Zum anderen hatte die US-Notenbank Fed im Protokoll ihrer jüngsten Sitzung die inflationären Risiken betont. "Wie zum Beweis fielen die wöchentlichen US-Arbeitsmarktdaten besser aus als erwartet", fuhr Albrecht fort. Die neue Fed-Leitung könnte es schwerer haben, Leitzinssenkungen durchzudrücken. Den am Nachmittag in den USA anstehenden Preisdaten dürfte vor diesem Hintergrund Aufmerksamkeit zuteilwerden.

    Konjunkturdaten aus dem Euroraum sorgten derweil kaum für Bewegung. Die Stimmung in den Unternehmen hat sich im Februar überraschend deutlich aufgehellt./la/jsl/jha/





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
