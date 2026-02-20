UBS stuft Flatexdegiro auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Flatexdegiro auf "Buy" mit einem Kursziel von 46,50 Euro belassen. Der deutliche Kursrückgang seit Jahresbeginn und insbesondere in den vergangenen zwei Wochen biete eine attraktive Einstiegsgelegenheit, schrieb Amit Jagadeesh in seiner Einschätzung vom Donnerstag. Die Gründe, die er am Markt für den Kursrückgang gehört habe - Gefahren durch die Verwendung von Künstlicher Intelligenz (KI) in der Vermögensverwaltung und den konservativen Ausblick auf 2026 - sehe er als begrenzte fundamentale Risiken. Die Aktie des Online-Brokers bleibt sein bevorzugter Branchentitel in Europa./rob/gl/misVeröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 18:05 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die flatexDEGIRO Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,07 % und einem Kurs von 30,38EUR auf Tradegate (20. Februar 2026, 12:04 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Amit Jagadeesh

Analysiertes Unternehmen: Flatexdegiro

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 46,50

Kursziel alt: 46,50

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



