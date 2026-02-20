    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDelivery Hero AktievorwärtsNachrichten zu Delivery Hero

    Delivery Hero nahe 20 Euro - Italien-News und Investorendruck

    Für Sie zusammengefasst
    • Kurs volatil; Kurs fällt nach Erholung deutlich
    • Bericht: Zerschlagung und Gerichtsentscheid Italien.
    • Investoren sorgen; Aktie -85% seit Pandemiehoch
    FRANKFURT (dpa-AFX) - Bei Delivery Hero bleiben die Börsenzeiten im Februar unruhig. Nach der Erholung in den vergangenen Tagen war der Kurs am Donnerstag abgesackt. Zunächst wurde ein Bericht über eine mögliche Zerschlagung diskutiert, später über einen Rückschlag in einem Gerichtsprozess in Italien. Am Freitag bleibt der Kurs mit 20,58 Euro nahe der 20-Euro-Marke. Unter dieser hatten die Aktien vor einer Woche bei gut 19 Euro den tiefsten Stand seit Anfang Dezember erreicht.

    Am Vortag hatten die Aktien letztlich fast fünf Prozent verloren. Nach einem Bericht im "Manager Magazin", wonach Investoren auf eine Zerschlagung des Essenslieferdienstes drängen sollen, folgte später noch ein Bericht der Agentur Reuters, wonach ein Gerichtsentscheid die Delivery-Hero-Tochter Glovo in Italien dazu zwingt, die Arbeitsverhältnisse von 40.000 Fahrern des Lieferdienstes Foodinho auf reguläre Arbeitsverträge umzustellen. Der Glovo-Ableger war vor einigen Wochen schon unter gerichtliche Aufsicht gestellt worden.

    Damit geistern bei Delivery Hero weiter die Themen der vergangenen Wochen herum. Was Italien betrifft, betonte die Citigroup-Expertin Monique Pollard vor einigen Tagen das Risiko, dass die Fahrer vielleicht bald höher bezahlt werden müssen und/oder Rückstellungen gebildet werden müssen. Börsianer machten sich am Morgen deshalb Sorgen um die Profitabilität.

    Das "Manager Magazin" hatte derweil am Vortag jüngste Berichte aufgegriffen, dass der Unmut unter Investoren wegen der hohen Kursverluste seit dem Pandemie-Hoch von Anfang 2021 spürbar gewachsen ist. In dem Bericht thematisiert wird eine Zerschlagung von Delivery Hero und sogar eine mögliche Absetzung des langjährigen Konzernchefs Niklas Östberg.

    Anfang 2021 zu Pandemie-Zeiten hatten die Aktien in der Spitze mehr als 145 Euro gekostet. Aktuell sind aber 85 Prozent von diesem Rekord wieder verloren - genauso wie der Platz im Dax , den Delivery Hero zeitweise erhalten hatte. Auch der Kochboxenlieferant Hellofresh war damals zeitweise im Dax, ist mittlerweile aber sogar in den SDax abgestiegen./tih/ag/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur HelloFresh Aktie

    Die HelloFresh Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,28 % und einem Kurs von 25.090 auf Ariva Indikation (20. Februar 2026, 12:19 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der HelloFresh Aktie um +0,39 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -10,75 %.

    Die Marktkapitalisierung von HelloFresh bezifferte sich zuletzt auf 875,65 Mio..

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 9,0000EUR. Von den letzten 7 Analysten der HelloFresh Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 6,0000EUR was eine Bandbreite von +98,41 %/+19,05 % bedeutet.




    4 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    AKTIE IM FOKUS Delivery Hero nahe 20 Euro - Italien-News und Investorendruck Bei Delivery Hero bleiben die Börsenzeiten im Februar unruhig. Nach der Erholung in den vergangenen Tagen war der Kurs am Donnerstag abgesackt. Zunächst wurde ein Bericht über eine mögliche Zerschlagung diskutiert, später über einen Rückschlag in …
