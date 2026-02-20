    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    Merz erinnert CDU an Regierungsverantwortung für Deutschland

    STUTTGART (dpa-AFX) - Kanzler und CDU-Chef Friedrich Merz hat seine Partei angesichts interner Kritik an zu vielen Zugeständnissen gegenüber der SPD an ihre Rolle als Regierungspartei erinnert. "Wir haben eine Verantwortung für ganz Deutschland, für alle Bürgerinnen und Bürger. Uns wurde die Aufgabe übertragen, das Land gut zu führen", sagte Merz auf dem CDU-Bundesparteitag in Stuttgart. Er fügte hinzu: "Der Erfolg der Bundesregierung wird unser gemeinsamer Erfolg sein, und die Verantwortung für das Land ist unsere gemeinsame Verantwortung."

    Der Parteitag trägt das Motto "Verantwortung verpflichtet."

    Merz dankte Wahlkämpfern und Wählern dafür, dass die CDU nach nur dreieinhalb Jahren in der Opposition wieder politische Verantwortung für Deutschland trage. "Wir werden unsere Wählerinnen und Wähler nicht enttäuschen - und wir werden auch für all jene arbeiten, die uns im letzten Jahr nicht gewählt haben", versprach er.

    Spannung am Nachmittag: Rückenwind oder Dämpfer für Merz

    Am Nachmittag stellt sich Merz zur Wiederwahl - erstmals als Regierungschef. Angesichts des holprigen Starts mit seiner schwarz-roten Bundesregierung wird mit Spannung erwartet, wie groß die Zustimmung ausfällt. Zuletzt erhielt er 2024 bei seiner ersten Wiederwahl nach CDU-Zählung 89,81 Prozent. Anders als andere Parteien rechnet die CDU Enthaltungen als ungültige Stimmen. Enthaltungen mitgerechnet, betrug das Ergebnis 88,99 Prozent.

    Im Januar 2022 hatte Merz bei einem wegen der Corona-Pandemie digital organisierten Parteitag laut CDU-Zählung 94,62 Prozent erhalten. Enthaltungen mitgerechnet, waren es 93,08 Prozent. Bei einer aus rechtlichen Gründen folgenden Briefwahl kam Merz nach CDU-Rechnung sogar auf 95,33 Prozent./bk/DP/men






    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
