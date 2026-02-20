    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Wirtschaftsministerium hält Gasversorgung weiter für gesichert

    Foto: Schwimmendes LNG-Terminal in Wilhelmshaven (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Das Bundeswirtschaftsministerium hält die Gasversorgung in Deutschland ungeachtet der Spannungen zwischen den USA und dem Iran weiter für gesichert.

    Auf die Frage, wie eine mögliche Blockade der Straße von Hormus durch den Iran sich auf LNG-Lieferungen und auf die Versorgungslage insgesamt auswirken würde, sagte eine Sprecherin des Ministeriums der dts Nachrichtenagentur, dass man "ja auch viele andere Möglichkeiten außer diese LNG-Lieferungen" habe - zum Beispiel über die norwegische Gaspipeline. "Die Gasversorgung ist auf jeden Fall gesichert."

    Zudem könne man nicht im Detail sagen, ob über die Straße von Hormus überhaupt viele LNG-Lieferungen kommen. "In der Vergangenheit war das nicht unbedingt der Fall", so die Sprecherin. Letztendlich seien die jeweiligen Händler dafür zuständig.


    Verfasst von Redaktion dts
