    Kontrollverlust droht

    KI: Hyperfortschritt oder weltweite Katastrophe? Experten sind sich uneins

    Beim Gipfel in Neu-Delhi diskutieren Experten hitzig: Ist KI ein Segen oder eine Gefahr? Open Claw sorgt für globalen Hype, doch Kritiker warnen vor katastrophalen Folgen.

    Kontrollverlust droht - KI: Hyperfortschritt oder weltweite Katastrophe? Experten sind sich uneins
    Ob KI Fluch oder Segen ist, daran scheiden sich aktuell die Geister – auch beim derzetigen Gipfel, der im indischen Neu-Delhi stattfindet. So sagte etwa Jaan Tallinn, der estnische Investor und Mitgründer des Kommunikationsdienstes Skype: "Das Risiko ist, dass am Ende alle sterben." Dem kontert die indische Regierung, die vom "Wohlstand für alle" durch die Technologie schwärmt, wie das Handelsblatt berichtet.

    In den vergangenen Wochen löste das System Open Claw einen globalen Hype aus, denn damit können sich Nutzer eigene KI-Agenten bauen, die eigenständig komplexe Prozesse ausführen. Kritiker befürchten hierbei allerdings Kontrollverlust. Es heißt, je eigenständiger KI-Systeme handeln können, umso folgenreicher wird es, wenn sie Fehler machen – oder damit beginnen, eigene, schädliche Ziele zu verfolgen. Der Worst Case wäre nach Ansicht der Kritiker, dass es schlimme Folgen für die Menschheit geben würde, sie teilen damit die Meinung des Skype-Mitgründers.

    Dagegen kontert Alphabet-Chef Sundar Pichai damit, dass die Welt dank KI "an der Schwelle zu Hyperfortschritt" stehe. Cyrus Hodes, früher selbst Teil der KI-Branche, verläuft der KI-Boom dagegen zu schnell und zu unkontrolliert. Zudem äußerte sich der australische Milliardär Andrew Forrest und sagte superintelligente KI ohne Kontrollmechanismen auf den Markt zu bringen, sei eine "absolute Verantwortungslosigkeit historischen Ausmaßes".

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion



    Verfasst von Paul Späthling
    Kontrollverlust droht KI: Hyperfortschritt oder weltweite Katastrophe? Experten sind sich uneins Beim Gipfel in Neu-Delhi diskutieren Experten hitzig: Ist KI ein Segen oder eine Gefahr? Open Claw sorgt für globalen Hype, doch Kritiker warnen vor katastrophalen Folgen.
