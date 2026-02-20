    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Wirtschaft

    Dax dreht leicht ins Plus - Anleger lehnen sich zurück

    Dax dreht leicht ins Plus - Anleger lehnen sich zurück
    Foto: Frankfurter Börse, via dts Nachrichtenagentur
    Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax ist am Freitag nach einem sehr verhaltenen Start in den Handelstag bis zum Mittag etwas in den grünen Bereich vorgerückt. Gegen 12:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 25.110 Punkten berechnet und damit 0,3 Prozent über dem Schlussniveau vom Vortag. An der Spitze der Kursliste rangierten die Porsche-Holding, Airbus und Heidelberg Materials, am Ende Bayer, Infineon und Zalando.

    "Die Anleger in Frankfurt lehnen sich zurück und warten auf die Veröffentlichung der anstehenden makroökonomischen Daten am Nachmittag in den USA", sagte Andreas Lipkow, Chef-Marktanalyst von CMC Markets. Die Stimmung bleibe verhalten positiv, werde jedoch durch die Eskalationstendenzen zwischen den USA und dem Iran eingetrübt. "Sorgen vor einer militärischen Intervention sind auch an den steigenden Rohölpreisen und einem festeren US-Dollar zum Euro abzulesen."

    "In dem eher abwartenden Marktumfeld greifen die Investoren bei Aktien auf ein altbewährtes Muster zurück und nutzen heute das niedrigere Kursniveau von Airbus wieder für Positionsaufstockungen", so Lipkow. Der Konzern hatte gestern gute Quartalszahlen vorgelegt, war jedoch vorsichtiger beim Ausblick. Das führte in einer ersten Reaktion zu Kursverlusten. "Das Phänomen konnte zuletzt bereits bei den Aktien von SAP und der Commerzbank beobachtet werden. Die Investoren haben derzeit den Hang zu Übertreibungen bei den Marktreaktionen und versuchen dann im Nachgang, die Wogen wieder zu glätten", sagte der Analyst.

    Die europäische Gemeinschaftswährung war am Freitagmittag etwas schwächer: Ein Euro kostete 1,1762 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8502 Euro zu haben.

    Der Ölpreis sank unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 12 Uhr deutscher Zeit 71,36 US-Dollar; das waren 30 Cent oder 0,4 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.



    Verfasst von Redaktion dts
