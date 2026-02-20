SUESS MicroTec Aktie heute im Plus - 20.02.2026

Mit einer Performance von +2,46 % konnte die SUESS MicroTec Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die SUESS MicroTec Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,97 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 49,98€, mit einem Plus von +2,46 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

SUESS MicroTec ist ein führender Anbieter von Geräten für die Halbleiterindustrie, spezialisiert auf Lithografie-, Bonder- und Testsysteme. Das Unternehmen hat eine starke Marktstellung und konkurriert mit ASML und Tokyo Electron. Es bietet spezialisierte Lösungen für Nischenmärkte und zeichnet sich durch hohe Flexibilität aus.

Mit dem aktuellen Kursanstieg wird die positive Tendenz der letzten Monate bestätigt. Anleger profitieren in drei Monaten von einer Gesamtrendite von +41,16 % bei SUESS MicroTec.

Allein seit letzter Woche ist die SUESS MicroTec Aktie damit um +5,81 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +4,64 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von SUESS MicroTec +25,72 % gewonnen.

SUESS MicroTec Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +5,81 % 1 Monat +4,64 % 3 Monate +41,16 % 1 Jahr +13,84 %

Informationen zur SUESS MicroTec Aktie

Es gibt 19 Mio. SUESS MicroTec Aktien. Damit ist das Unternehmen 951,19 Mio. € wert.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Applied Materials, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,13 %. KLA Corporation notiert im Plus, mit +0,51 %. ASML Holding notiert im Minus, mit -0,26 %.

SUESS MicroTec Aktie jetzt kaufen?

Ob die SUESS MicroTec Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SUESS MicroTec Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.