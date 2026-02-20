Bitcoin und Ethereum im Plus: Fed-Signale und Geopolitik begrenzen das Momentum

Auf Wochensicht bleibt das Bild jedoch verhalten. Der Markt tendierte überwiegend seitwärts, die Gesamtmarktkapitalisierung verharrt bei rund 2,33 Billionen US-Dollar. Der viel beachtete Fear-and-Greed-Index notiert bei 12 Punkten – und signalisiert weiterhin extreme Vorsicht unter Investoren.

Der Kryptomarkt zeigt sich zum Wochenschluss leicht erholt. Bitcoin notiert am Freitagmittag bei rund 68.000 US-Dollar und damit etwa zwei Prozent im Plus auf 24-Stunden-Sicht. Auch Ethereum legt moderat zu und handelt bei 1.970 US-Dollar, während XRP mit 1,42 US-Dollar ebenfalls leichte Gewinne verbucht. Die größten Kryptowährungen bewegen sich weitgehend im Gleichklang mit der Leitwährung.

Nach Wochen heftiger Schwankungen reagiert der Markt in Wellen: Auf schnelle Kursanstiege folgen Verkäufe, sobald Anleger die Gelegenheit nutzen, Positionen mit geringeren Verlusten aufzulösen.

Im Unterschied zu den vorangegangenen Wochen wirkt jede Erholung zuletzt etwas stabiler. Zwangsliquidationen scheinen abzunehmen, auch wenn breit angelegte Überzeugungskäufe bislang ausbleiben. Die Risikobereitschaft bleibt fragil.

Nahost-Spannungen stützen sichere Häfen

Geopolitische Spannungen liefern den Hintergrund für die jüngsten Marktbewegungen. Gold stabilisierte sich nach zwei Gewinntagen nahe der Marke von 5.000 US-Dollar je Unze, während Investoren wachsende Risiken im Nahen Osten einpreisen.

US-Präsident Donald Trump erklärte am Donnerstag, er wolle Gesprächen über ein mögliches Atomabkommen mit dem Iran noch 10 bis 15 Tage Zeit einräumen. Gleichzeitig berichten Medien über eine verstärkte militärische Präsenz der USA in der Region. Diese Gemengelage stützt die Nachfrage nach sicheren Anlagen und erschwert es risikoreicheren Assets wie Kryptowährungen, Momentum aufzubauen.

Fed-Protokolle sorgen für restriktiven Unterton

Zusätzlichen Druck üben die jüngsten Protokolle der US-Notenbank aus. Marktteilnehmer interpretieren die Aussagen als leicht restriktiver als erwartet. Zinserhöhungen gelten zwar nicht als Basisszenario, wurden jedoch explizit wieder als Option genannt, sollte die Inflation nicht weiter nachlassen.

ETF-Investoren unter Wasser

Im Derivatemarkt dominieren defensive Strategien. Händler kaufen verstärkt Absicherungen gegen fallende Kurse.

Der durchschnittliche Einstiegskurs von US-Bitcoin-ETF-Investoren liegt inzwischen bei rund 84.000 US-Dollar. Damit sitzen viele Anleger auf Buchverlusten von etwa 20 Prozent.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion



